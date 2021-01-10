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Рубль снова падает

22 января в 15:22 Финансовые рынки 0 827 Карина Мелова
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Тенденция падения курса национальной валюты продолжается. В момент запуска сессии торгов 22 января 2021 г. евро перешагнул отметку в 90 рублей, чего не было с 13 числа этого месяца. Доллар США поднялся выше 74 рублей.

По данным Московской биржи, стоимость доллара повысилась до 74,3 руб., то есть на 0,46 руб. по состоянию на 10:16. При этом курс евро достиг 90,32 руб. (прибавка составила 0,5 руб.).

Кроме того, снижаются индексы российских площадок. Так, процент снижения индекса Мосбиржи равен 0,93 % (до 3391 пункта), а РТС – 1,71 % (до 1439 пунктов).

Снижение курса национальной валюты, а также индексов, обуславливается уменьшением цены на нефть: стоимость марки Brent упала до 55,44 доллара за баррель, что соответствует 1,18 %, а WTI – до 52,47 доллара за баррель (1,24 %).

Как до этого сообщалось на нашем ресурсе, согласно вычислениям по «индексу бигмака», выполненным The Economist, российский рубль недооценен относительно доллара на 68 % (ист.: «Ъ»).
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