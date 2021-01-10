Стоимость биткоина может превысить 50 000 долларов

Эксперты биржи криптовалют Luno и брокерской компании OSK допускают повышение стоимости биткоина более чем до 50 тыс. долларов в течение ближайших 3-10 лет (ист.: Bloomberg).



При этом аналитики подчеркивают возможность уменьшения популярности золота среди вкладчиков. Известно, что в 2020 г. цена коина выросла в 4 раза и к январю текущего года поборола порог в 42 000 долларов, после чего снизилась приблизительно на десять тысяч. Согласно Coindesk, актуальная стоимость криптовалюты – 31 400 долларов.



Столь позитивную динамику роста биткоина некоторые эксперты объясняют спекуляциями. Прочие аналитики приписывают стремительное продвижение криптовалюты интересам участников долгосрочного инвестирования. Вероятно, стоимость биткоина будет увеличиваться из-за компаний, занимающихся доверительным правлением капиталами и отдающих 0,5–1 % средств на вклады в криптовалюту.