Курс иностранных валют снижается

Центробанк огласил официальные курсы валют по состоянию на 2 февраля 2021 года (источник: Banki.ru).



Согласно установленному курсу, доллар подешевел на 74,74 копейки до 75,5053 рубля, евро – на 75,37 копейки (до 91,5426 рубля).



На торговой площадке Мосбиржи иностранная валюта «ушла в минус» относительно национальной. Так, в 13:21 МСК курс американского доллара «на завтра» был равен 75,59 рубля, что на 17 копеек меньше, чем в момент завершения предыдущих торгов. Стоимость евро в это время составила 91,34 рубля (снизилась на 58 копеек).