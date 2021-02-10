Доллар опустился, евро поднялся

Центробанк определился с валютным курсом по состоянию на 11 февраля.



Так, доллар подешевел на 26,66 копейки, то есть до 73,8526 рубля (10 февраля цена американского доллара составила 74,1192 рубля). При этом курс евро пошел в ином направлении, поднявшись на 3,98 копейки и достигнув 89,5684 рубля. 10 февраля этот показатель равен 89,5286 рубля.



В процессе торгов на биржевых площадках российская национальная валюта укрепляет свои позиции. В частности, «на завтра» курс доллара США составляет 73,77 рубля (12:50 МСК), что на 12 копеек меньше, чем в момент завершения предыдущей сессии торгов, а курс евро равен 89,45 рубля, снизившись на 8 копеек.



Диапазоны, в которых сегодня колеблются курсы валют, являются следующими: 73,72–74,02 рубля (для доллара) и 89,38–89,74 (для евро).