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Официально: выросли курсы доллара США и евро

17 февраля в 15:23 Финансовые рынки 0 188 Карина Мелова
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Регулятор определил официальные валютные курсы по состоянию на 18 февраля.

В соответствии с предоставленными Центробанком данными, курс американского доллара увеличился на 47,74 копейки до 73,7669 рубля. 17 февраля этот показатель равен 73,2895 рубля. При этом курс евро достиг отметки 89,0809 рубля, что свидетельствует об увеличении на 13,68 копейки. 17 февраля курс был на уровне 88,9441 рубля за евро.

Биржевые площадки демонстрируют позитивные тенденции для национальной валюты. Так, курс доллара «на завтра» составляет 73,68 рубля (12:44 МСК), что на четыре копейки превышает уровень в момент прекращения предыдущей серии торгов. Курс евро в это же время равен 88,89 рубля, то есть эта валюта со вчера «потеряла» 39 копеек.

С открытия торгов курсы колеблются в промежутках 73,55–73,89 рубля за доллар и 88,82–89,3 рубля за евро.
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