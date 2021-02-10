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Билл Гейтс избавляется от акций Uber и Alibaba

22 февраля в 13:27 Финансовые рынки 0 264 Карина Мелова
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Мультимиллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс посчитал необходимым избавиться от акций китайской публичной компании Alibaba и агрегатора услуг такси Uber.

Кроме того, один из богатейших людей в мире и его супруга рассматривают продажу половины ценных бумаг корпорации Apple, о чем стало известно благодаря обращению мультимиллиардера в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Он также реализовал часть акций Amazon, строительно-логистического холдинга China Metro-Rural Holdings, инвестиционной компании Berkshire Hathaway и телекоммуникационной организации Liberty Latin America (ист.: Федеральное агентство новостей).

Средства массовой информации предвидят негативные, однако не критичные, последствия поступка Билла Гейтса для компаний, от акций которых он отказался. Тем временем, финансовое участие семейного фонда Bill & Melinda Gates Foundation в корпорации Schrodinger (США) возросло на 40 процентов.

Как известно, фонд основателя Microsoft создан с филантропической целью усовершенствования системы здравоохранения в мире и борьбы с голодом в бедных государствах. Билл Гейтс выступил за отказ от конкуренции между странами и кооперацию в противостоянии пандемии коронавируса.
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