Билл Гейтс избавляется от акций Uber и Alibaba

Мультимиллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс посчитал необходимым избавиться от акций китайской публичной компании Alibaba и агрегатора услуг такси Uber.



Кроме того, один из богатейших людей в мире и его супруга рассматривают продажу половины ценных бумаг корпорации Apple, о чем стало известно благодаря обращению мультимиллиардера в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.



Он также реализовал часть акций Amazon, строительно-логистического холдинга China Metro-Rural Holdings, инвестиционной компании Berkshire Hathaway и телекоммуникационной организации Liberty Latin America (ист.: Федеральное агентство новостей).



Средства массовой информации предвидят негативные, однако не критичные, последствия поступка Билла Гейтса для компаний, от акций которых он отказался. Тем временем, финансовое участие семейного фонда Bill & Melinda Gates Foundation в корпорации Schrodinger (США) возросло на 40 процентов.



Как известно, фонд основателя Microsoft создан с филантропической целью усовершенствования системы здравоохранения в мире и борьбы с голодом в бедных государствах. Билл Гейтс выступил за отказ от конкуренции между странами и кооперацию в противостоянии пандемии коронавируса.