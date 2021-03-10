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Минфин указал на главное упущение новичков на финансовом рынке
29 марта в 11:39 Финансовые рынки 2 322 Карина Мелова
В ходе доклада на Всероссийской банковской конференции, которая проводится Ассоциацией банков России, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев указал на одну из основных погрешностей новичков-инвесторов, которая заключается в отсутствии четкого понимания различия между длинными и короткими финансовыми инструментами. При этом г-н Моисеев видит положительный момент в приходе на фондовый рынок большого количества физлиц (ист.: Прайм).
Кроме того, замминистра описал упущение участников рынка депозитов и акций: «Если вам 30 или 40 лет, и вы начинаете откладывать себе на пенсию, то вы должны это делать на рынке акций. И бесполезно это делать на рынке депозитов».
По словам Моисеева, РФ в самом деле переживала период очень высоких ставок по депозитам, и с доходности не взымался налог. «И поэтому люди откладывали на десять лет, на 20 себе деньги и держали на депозитах. Но это не естественно, так никто не делает», – заявил он и добавил, что вкладчики отдают предпочтение акциям, не осознавая, что эти ценные бумаги не предназначены для краткосрочных целей.
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Здесь есть несколько ошибок разного уровня. Самая главная ошибка игроков на рынке ценных бумаг в России - это вообще вкладывать деньги в Российские ценные бумаги, а равно, в целом, как и в другие инвестиционные инструменты. Следующая ошибка: инвестировать в российский рынок в надежде на обеспеченную старость: даже если взять показатели лживой российской статистики по инфляции, где подсчитаны Бентли путинских подельников и крупа пенсионеров в одном ряду, за десять лет инфляция съела 41% сбережений, а кроме того, и с самим бизнесом может произойти масса специфических проблем от силового отъема в пользу недавних силовиков до хищения менеджментом включительно.
Довольно надежная инвестиция - в небольшие бизнесы за границей, но только там, где вы сможете сами принять участие, причем начинать надо с малого, лучше наемным работником, инвестиции в образование детей, которые вывезут вас из России. Уехать никогда не поздно, короче.
Это все, что я могу сказать о перспективах инвестиций в российский фондовый рынок идеями долгосрочного накопления.
Для начинающего инвестора, самое важно определиться прежде всего с тем, ради чего он выходит на фондовый рынок. Как правило, многие смотрят только на потенциальную возможность получить большую доходность на свои сбережения, зачастую забывая о рисках. Основным риском вложений в акции, является волатильность. И этот риск имеет решающее значение, если вы вкладываете свои деньги на короткий срок. Если вы не уверены, что деньги не понадобятся вам в ближайшие 1-3 года, то лучше оставьте их на депозите. И наоборот, если ваш инвестиционный горизонт составляет 5-10 лет или более, вы уже можете определенную часть своих сбережений инвестировать в акции. И когда мы говорим об акциях, мы имеем в виду, прежде всего, вложения в фонды акций, потому что риск вложения в отдельные ценные бумаги намного выше.
Депозит же идеально подходит для аккумулирования денег под краткосрочные цели (до 3-х лет). Если вы решили копить деньги на крупную покупку или, например, для первоначального взноса в ипотеку, то для такого рода целей лучше выбрать депозит и не подвергать свои сбережения повышенному риску. Если же вы планируете начать создавать свой личный пенсионный капитал, то в этом случае, использование депозита не целесообразно. Для долгосрочных целей, таких как пенсионные накопления, намного эффективнее будет сформировать глобально диверсифицированный портфель из разных классов активов (акции, облигации, золото, недвижимость и другие), который будет соответствовать вашему инвестиционному горизонту и вашему отношению к риску.