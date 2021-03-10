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Минфин указал на главное упущение новичков на финансовом рынке

29 марта в 11:39 Финансовые рынки 2 322 Карина Мелова
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В ходе доклада на Всероссийской банковской конференции, которая проводится Ассоциацией банков России, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев указал на одну из основных погрешностей новичков-инвесторов, которая заключается в отсутствии четкого понимания различия между длинными и короткими финансовыми инструментами. При этом г-н Моисеев видит положительный момент в приходе на фондовый рынок большого количества физлиц (ист.: Прайм).

Кроме того, замминистра описал упущение участников рынка депозитов и акций: «Если вам 30 или 40 лет, и вы начинаете откладывать себе на пенсию, то вы должны это делать на рынке акций. И бесполезно это делать на рынке депозитов».

По словам Моисеева, РФ в самом деле переживала период очень высоких ставок по депозитам, и с доходности не взымался налог. «И поэтому люди откладывали на десять лет, на 20 себе деньги и держали на депозитах. Но это не естественно, так никто не делает», – заявил он и добавил, что вкладчики отдают предпочтение акциям, не осознавая, что эти ценные бумаги не предназначены для краткосрочных целей.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Саклаков Денис (Управляющий Партнер инвестиционной группы Eurasol, Президент Инвестиционного Клуба Friday Morning Private Equity Club )

Здесь есть несколько ошибок разного уровня. Самая главная ошибка игроков на рынке ценных бумаг в России - это вообще вкладывать деньги в Российские ценные бумаги, а равно, в целом, как и в другие инвестиционные инструменты. Следующая ошибка: инвестировать в российский рынок в надежде на обеспеченную старость: даже если взять показатели лживой российской статистики по инфляции, где подсчитаны Бентли путинских подельников и крупа пенсионеров в одном ряду, за десять лет инфляция съела 41% сбережений, а кроме того, и с самим бизнесом может произойти масса специфических проблем от силового отъема в пользу недавних силовиков до хищения менеджментом включительно.

Довольно надежная инвестиция - в небольшие бизнесы за границей, но только там, где вы сможете сами принять участие, причем начинать надо с малого, лучше наемным работником, инвестиции в образование детей, которые вывезут вас из России. Уехать никогда не поздно, короче.

Это все, что я могу сказать о перспективах инвестиций в российский фондовый рынок идеями долгосрочного накопления.

Ушаков Денис (финансовый консультант ООО "Личный капитал")

Для начинающего инвестора, самое важно определиться прежде всего с тем, ради чего он выходит на фондовый рынок. Как правило, многие смотрят только на потенциальную возможность получить большую доходность на свои сбережения, зачастую забывая о рисках. Основным риском вложений в акции, является волатильность. И этот риск имеет решающее значение, если вы вкладываете свои деньги на короткий срок. Если вы не уверены, что деньги не понадобятся вам в ближайшие 1-3 года, то лучше оставьте их на депозите. И наоборот, если ваш инвестиционный горизонт составляет 5-10 лет или более, вы уже можете определенную часть своих сбережений инвестировать в акции. И когда мы говорим об акциях, мы имеем в виду, прежде всего, вложения в фонды акций, потому что риск вложения в отдельные ценные бумаги намного выше.

Депозит же идеально подходит для аккумулирования денег под краткосрочные цели (до 3-х лет). Если вы решили копить деньги на крупную покупку или, например, для первоначального взноса в ипотеку, то для такого рода целей лучше выбрать депозит и не подвергать свои сбережения повышенному риску. Если же вы планируете начать создавать свой личный пенсионный капитал, то в этом случае, использование депозита не целесообразно. Для долгосрочных целей, таких как пенсионные накопления, намного эффективнее будет сформировать глобально диверсифицированный портфель из разных классов активов (акции, облигации, золото, недвижимость и другие), который будет соответствовать вашему инвестиционному горизонту и вашему отношению к риску.

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