Минфин указал на главное упущение новичков на финансовом рынке

В ходе доклада на Всероссийской банковской конференции, которая проводится Ассоциацией банков России, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев указал на одну из основных погрешностей новичков-инвесторов, которая заключается в отсутствии четкого понимания различия между длинными и короткими финансовыми инструментами. При этом г-н Моисеев видит положительный момент в приходе на фондовый рынок большого количества физлиц (ист.: Прайм).



Кроме того, замминистра описал упущение участников рынка депозитов и акций: «Если вам 30 или 40 лет, и вы начинаете откладывать себе на пенсию, то вы должны это делать на рынке акций. И бесполезно это делать на рынке депозитов».



По словам Моисеева, РФ в самом деле переживала период очень высоких ставок по депозитам, и с доходности не взымался налог. «И поэтому люди откладывали на десять лет, на 20 себе деньги и держали на депозитах. Но это не естественно, так никто не делает», – заявил он и добавил, что вкладчики отдают предпочтение акциям, не осознавая, что эти ценные бумаги не предназначены для краткосрочных целей.