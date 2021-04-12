Биткоин опять бьет рекорды

Согласно информации, представленной ресурсом CoinMarketCap, который выполняет анализ данных наиболее значимых криптовалютных бирж, курс биткоина снова обновил исторический максимум, побив рекорд 62 500 долларов.



Как сообщает вышеуказанный портал, в течение последних 24 часов курс криптовалюты дорастал до 62 750 долларов. В 11:43 МСК он был равен $62 699 при росте 2,74 %.



Напомним: криптовалюты устремились ввысь после 8 февраля. Именно в этот день компания Tesla уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США о приобретении биткоина на сумму полтора миллиарда долларов. С этого момента криптовалюта раз в несколько дней ставит исторические рекорды. В середине ноября стоимость BTC в первый раз, начиная с декабря 2017 года, превысила 18 000 долларов. 31 декабря ценник стал равен 29 000 долларов. 1 января 2021 года биткоин стоил уже 29 400 долларов, 8 января – 41 950 долларов (ист.: «Ведомости»).