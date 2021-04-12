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Биткоин опять бьет рекорды

13 апреля в 14:59 Финансовые рынки 0 343 Карина Мелова
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Согласно информации, представленной ресурсом CoinMarketCap, который выполняет анализ данных наиболее значимых криптовалютных бирж, курс биткоина снова обновил исторический максимум, побив рекорд 62 500 долларов.

Как сообщает вышеуказанный портал, в течение последних 24 часов курс криптовалюты дорастал до 62 750 долларов. В 11:43 МСК он был равен $62 699 при росте 2,74 %.

Напомним: криптовалюты устремились ввысь после 8 февраля. Именно в этот день компания Tesla уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США о приобретении биткоина на сумму полтора миллиарда долларов. С этого момента криптовалюта раз в несколько дней ставит исторические рекорды. В середине ноября стоимость BTC в первый раз, начиная с декабря 2017 года, превысила 18 000 долларов. 31 декабря ценник стал равен 29 000 долларов. 1 января 2021 года биткоин стоил уже 29 400 долларов, 8 января – 41 950 долларов (ист.: «Ведомости»).
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