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Банк России потратил 8,3 миллиарда рублей на приобретение валюты на внутреннем рынке
16 апреля в 13:57 Финансовые рынки 0 365 Карина Мелова
Как уведомляет веб-сайт регулятора, по состоянию на 15 апреля Центральный банк Российской Федерации приобрел на внутреннем рынке валюту на сумму 8,3 миллиарда рублей. При этом днем ранее этот показатель был равен 8,4 миллиарда рублей.
С 15 января Министерство финансов Российской Федерации закупает валюту, руководствуясь бюджетным правилом. Доля покупки валюты на внутреннем рынке за данный период составила 350,3 миллиарда рублей (ист.: ТАСС).
Прежде с целью повышения предопределенности действий денежных властей и уменьшения волатильности финансовых рынков на фоне ощутимых колебаний на глобальном нефтяном рынке Центробанк выполнял превентивные продажи валюты. В течение описанного периода объем реализации валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 685,8 млрд рублей.
Подобные операции должны были совершаться до запуска регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.
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