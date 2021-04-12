Обнародован обновленный список миллиардеров по версии Forbes

Среди всех богатеев по версии издания Forbes, больше всех за семь дней свое состояние увеличили президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно и генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск, к средствам которых за неделю прибавилось по 13 миллиардов на каждого.



Так, по состоянию на конец недели капитал Бернара Арно, занимающего вторую позицию в вышеназванном рейтинге, стал равен 181,6 миллиарда долларов, а Илона Маска – 179,7 миллиарда долларов, соответственно, он находится на третьем месте. Как верно подмечено в журнале Forbes, «миллиардеры оказались главными бенефициарами рекордного роста рынков, которые четвертую неделю подряд обновили рекорд».



Установлено, что фондовый индекс S&P 500 увеличился за 7 дней на 1,4 %, побив рекорд. При этом промышленный индекс Доу Джонса также обновил исторический максимум, продемонстрировав прирост на 1,2 процента. Однако индекс NASDAQ, в вычислении которого задействован капитал «победителя» Forbes Джеффа Безоса, главы интернет-компании Amazon.com, вырос меньше (на 1,1 %). Безос стал богаче на 1,4 миллиарда и обладает теперь 197,8 млрд долларов (ист.: Прайм).