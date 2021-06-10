Илон Маск назвал условия возобновления продажи электрокаров за биткоины

Согласно утверждению Илона Маска, генерального директора компании-производителя электромобилей Tesla, запуск продаж электрокаров за биткоины вновь откроется лишь после того, как 50 процентов используемой для майнинга криптовалют энергии станет чистой (ист.: телеканал «Россия 24»).



Как сообщил Илон Маск в мессенджере Twitter, Tesla, которая прежде инвестировала в биткоин полтора миллиарда долларов, продала 10 процентов активов в криптовалюте с целью выяснить, насколько быстро можно реализовать биткоины, не повлияв на рынок. Вследствие этого указанная криптовалюта выросла в цене более чем на 10 % (практически до 40 000 долларов). Также сооснователь Tesla заявлял, что компания собирается реализовать все свои биткоин-активы.



Ранее опубликованный в сети Twitter пост Маска спровоцировал резкое снижение стоимости биткоина более чем на тысячу долларов. В нем криптовалюта изображается в сочетании с разбитым сердцем и шутливым мемом о расставании.