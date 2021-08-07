Регулятор приобрел на внутреннем рынке валюту на сумму 13 с половиной миллиардов рублей

Согласно информации, представленной веб-ресурсом Центробанка, регулятор приобрел на внутреннем рынке валюту с расчетами 5 августа на сумму 13 500 000 миллиардов рублей.



Позволим себе уточнить, доля валюты, которую Банк России купил с расчетами 4 августа, равнялась 13,4 миллиарда рублей.



Начиная с 15 января текущего года, Министерство финансов Российской Федерации вновь приобретает валюту, руководствуясь бюджетным правилом. В течение этого времени на внутреннем рынке закуплено валюты на сумму 1 трлн 107,9 млрд рублей.



Прежде ЦБ организовывал предваряющие продажи валюты, чтобы поддержать действие механизма бюджетного правила с целью расширения возможностей прогнозирования поведения денежных властей, а также уменьшения волатильности финансовых рынков на фоне ощутимых колебаний на глобальном нефтяном рынке. На внутреннем рынке было реализовано валюты на 1 трлн 685,8 млрд рублей.



Намерения регулятора включали выполнение подобных операций до запуска регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.