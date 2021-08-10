Биткоин опять вырос в цене

Во время последней сессии торгов в первый раз, начиная с 15 мая, цена биткоина перешагнула порог в 50 тысяч долларов и достигла $50 399 (8:30 МСК), поднявшись за 24 часа практически на 2 % (ист.: данные биржи Binance). Отметим: стоимость этой криптовалюты с 20 июля с течением времени увеличивается. Перед этим она уменьшалась с $64 854 в середине апреля до $28 805 22 июня, а это наиболее низкий показатель с декабря 2020 г.



По данным компании CoinMarketCap, рыночная капитализация биткоина достигает $943,6 млрд, что в процентном соотношении составляет 43,82 % от капитализации крипторынка в сумме.



Прежде возглавляющая Центробанк Эльвира Набиуллина говорила о высокой волатильности биткоина и о возможных рисках его применения, включая вовлеченность в разные не вызывающие доверия операции. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов пояснил, что законы РФ не защищают криптовалюту, из-за чего власти не смогут ничего предпринять при необходимости утраченных по какой-либо причине средств.