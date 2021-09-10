«Газпром» практически бьет рекорды

Стоимость ценных бумаг ПАО «Газпром» на Московской бирже перешагнула за отметку 350 рублей за штуку, что означает обновление установленного 22 мая 2008 года максимального значения 369,5 рубля за акцию.



Так, ценная бумага упомянутого крупного российского производителя СПГ на Мосбирже стоит 350,4 рубля (в процентном соотношении повышение цены составило 1,7 %), объем торгов вышел за рамки 3,8 миллиарда рублей.



Спрос на акции данной транснациональной энергетической компании объясняется повышением стоимости газа на европейском рынке. Помимо прочего, капиталовкладчики учитывают незначительный уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы и грядущее в скором будущем введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».



За период с января по сентябрь «Газпром» нарастил экспорт газа до 138,6 миллиарда кубических метров. На 157,7 % увеличились поставки газа в Турцию, на 35,8 % – в Германию, на 15 % – в Италию, 347,6 % – в Румынию, на 125,9 % – в Сербию, на 11,4 % – в Польшу, на 52,3 % – в Болгарию, на 12,8 % – в Грецию и на 19 % – в Финляндию (ист.: Вести.Ру).