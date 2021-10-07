Индекс Московской Биржи опять бьет рекорды

Сегодня, 6 октября, в начале торгов индекс Московской Биржи вновь побил рекорд, достигнув исторически максимального порога в 4263,87 пункта. Это доказывают данные биржевой площадки.



По состоянию на 10:23 МСК основанный на рублевых ценах индекс увеличился на 0,68 % относительно момента закрытия предыдущей торговой сессии и стал равен 4253,7 пункта. Долларовый индикатор РТС продемонстрировал рост на 0,48 % до 1848,95 пункта, что является наибольшим показателем с августа 2011 г.



При этом в условиях улучшения конъюнктуры внешнего фондового рынка, поднятия стоимости нефти и очень высоких цен на газ накануне зимы с начала осени наблюдается стабильный рост индекса Мосбиржи.