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Индекс Московской Биржи опять бьет рекорды

6 октября в 12:00 Финансовые рынки 0 470 Карина Мелова
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Сегодня, 6 октября, в начале торгов индекс Московской Биржи вновь побил рекорд, достигнув исторически максимального порога в 4263,87 пункта. Это доказывают данные биржевой площадки.

По состоянию на 10:23 МСК основанный на рублевых ценах индекс увеличился на 0,68 % относительно момента закрытия предыдущей торговой сессии и стал равен 4253,7 пункта. Долларовый индикатор РТС продемонстрировал рост на 0,48 % до 1848,95 пункта, что является наибольшим показателем с августа 2011 г.

При этом в условиях улучшения конъюнктуры внешнего фондового рынка, поднятия стоимости нефти и очень высоких цен на газ накануне зимы с начала осени наблюдается стабильный рост индекса Мосбиржи.
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