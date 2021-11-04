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Центробанк совершил покупку валюты на внутреннем рынке на сумму 15,2 миллиарда рублей

3 ноября в 12:38 Финансовые рынки 0 327 Карина Мелова
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Согласно информации, опубликованной веб-ресурсом Центрального банка Российской Федерации, регулятор приобрел на внутреннем рынке валюту со сроком расчетов 2 ноября на сумму 15,2 миллиарда рублей.

С расчетами 1 ноября Банк России совершил покупку 15,1 миллиарда рублей.

Уточним, 15 января Министерство финансов возобновило закупку валюты в соответствии с бюджетным правилом. С этой даты на внутреннем рынке было куплено валюты на сумму больше двух триллионов рублей.

До этого ЦБ осуществлял превентивные продажи валюты под действием механизма бюджетного правила с целью повышения точности прогнозирования поведения денежных властей, а также уменьшения волатильности финансовых рынков на фоне ощутимых колебаний на глобальном рынке нефти. В течение этого времени доля реализации валюты на внутреннем рынке вышла за пределы 1 триллиона 685,8 миллиарда рублей.

Предположительно, данные меры должны применяться до запуска регулярных продаж иностранной валюты из капитала Фонда национального благосостояния.
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