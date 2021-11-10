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Стоимость биткоина взлетела выше 68 тысяч долларов

9 ноября в 13:23 Финансовые рынки 0 273 Карина Мелова
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По данным криптовалютной биржи Binance, сегодня на торгах биткоин снова вырос в цене, взлетев выше 68 тысяч долларов и обновив исторический максимум. По состоянию на 6:57 МСК стоимость данной криптовалюты достигла практически 68 588 долларов.

Во время завершения предыдущей сессии торгов биткойн можно было приобрести за $67 566. В течение вчерашнего дня актив стал дороже на 6,7 %, при этом тенденция роста цены сохраняется и сегодня.

Стремительное повышение стоимости биткоина и иных криптовалют наблюдается с конца 2020 года. После достижения наивысшего на тот момент ценового порога в $64 88214 апреля биткоин начал дешеветь вследствие высказываний о нем гендиректора SpaceX и Tesla Илона Маска и защитников окружающей среды, озаботившихся негативным воздействием на нее процессов добычи криптовалюты. Так, 22 июня стоимость биткоина снизилась до 28 765 долларов.
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