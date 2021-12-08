Банк России приобрел на внутреннем рынке валюту на сумму свыше 25 миллиардов рублей

По состоянию на 6 декабря, Центробанк приобрел на внутреннем рынке валюту на сумму свыше 25 миллиардов рублей, а именно 25,8 млрд руб. Такие сведения предоставляются на веб-ресурсе Банка России. С расчетами 3 декабря регулятор купил валюту на сумму 25,9 миллиарда рублей.



Начиная с 15 января, Министерство финансов Российской Федерации покупает валюту, руководствуясь финансовым бюджетным правилом. С тех пор доля приобретенной на внутреннем рынке валюты превзошла два с половиной триллиона рублей.



Прежде ЦБ совершал превентивные продажи валюты в пределах применения механизма бюджетного правила с целью увеличения прогнозируемости действий финансовых властей и уменьшения волатильности денежных рынков на фоне ощутимых колебаний на глобальном рынке нефтепродуктов.



Ожидается, что подобные шаги должны предприниматься до запуска регулярных продаж иностранной валюты из запасов Фонда национального благосостояния (ФНБ).