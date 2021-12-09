Рубль занял выгодную позицию на бирже

Центробанк определился с официальными курсами валют по состоянию на 9 декабря.



По данным Банка России, курс доллара США снизился до 73,8453 рубля, то есть на 29,46 копейки (для сравнения с расчетами на 8 декабря курс находился на уровне 74,1399 рубля). В то же время курс евро уменьшился на 34,74 копейки до 83,364 рубля (83,7114 руб. по данным на 8 декабря).



Торги на биржевой площадке демонстрируют положительную для рубля тенденцию. В 13:07 МСК курс американского доллара «на завтра» равен 73,7 рубля, что на 36 копеек меньше уровня завершения вчерашней торговой сессии. При этом курс евро достиг отметки в 83,15 рубля (упал на 5 копеек).



С момента запуска торгов курсы валют лавировали в диапазонах 73,56–74,06 рубля (для доллара) и 83,01–83,61 рубля (для евро).