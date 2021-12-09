Главная > Финансовые рынки

Рубль занял выгодную позицию на бирже

8 декабря в 15:41 Финансовые рынки 0 348 Карина Мелова
1 Изображение

Центробанк определился с официальными курсами валют по состоянию на 9 декабря.

По данным Банка России, курс доллара США снизился до 73,8453 рубля, то есть на 29,46 копейки (для сравнения с расчетами на 8 декабря курс находился на уровне 74,1399 рубля). В то же время курс евро уменьшился на 34,74 копейки до 83,364 рубля (83,7114 руб. по данным на 8 декабря).

Торги на биржевой площадке демонстрируют положительную для рубля тенденцию. В 13:07 МСК курс американского доллара «на завтра» равен 73,7 рубля, что на 36 копеек меньше уровня завершения вчерашней торговой сессии. При этом курс евро достиг отметки в 83,15 рубля (упал на 5 копеек).

С момента запуска торгов курсы валют лавировали в диапазонах 73,56–74,06 рубля (для доллара) и 83,01–83,61 рубля (для евро).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Члены КПРФ инициируют отмену дистанционного электронного голосования

Сегодня в 14:35 Внутренняя политика

Генеральная прокуратура призывает к узакониванию понятия «криптовалюта»

Сегодня в 13:35 Финансовые рынки

Российское внешнеполитическое ведомство приступило к работе над распоряжениями по итогам переговоров Путина и Байдена

Сегодня в 12:56 Внешняя политика

Германия избрала своего нового канцлера

8 декабря в 14:44 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Президент РФ готовится к видеоконференции с американским коллегой В ВТБ ожидают роста ключевой ставки в I квартале следующего года Срок действия сертификатов переболевших ковидом продлен до года Президент Бразилии прилетит в РФ Нефтяные фьючерсы подорожали вследствие решения ОПЕК+ по наращиванию добычи

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Top.Mail.Ru