Генеральная прокуратура призывает к узакониванию понятия «криптовалюта»

По словам Игоря Краснова, генерального прокурора Российской Федерации, Генпрокуратура призывает на официальном уровне узаконить термин «криптовалюта» с целью «единого и устойчивого правоприменения» (ист.: РИА Новости).



В частности, господин Краснов выразил такую мысль: «Несмотря на то, что судебная практика по уголовным делам идет по пути признания криптовалюты имуществом, то есть предметом взятки, все-таки нельзя признать это достаточным обстоятельством для формирования единого и устойчивого правоприменения. Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве. Тем более что применительно к его отдельным отраслям такие решения уже реализованы». Он сообщил, что сотрудники Генеральной прокуратуры подготовили нормы, на основании которых будет производиться арест и изъятие криптовалюты из неправомерного владения.



«Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации», – разъяснил генпрокурор.