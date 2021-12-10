Применение цифровой валюты облегчит трансграничные операции

Ввод цифровых валют на глобальном уровне в перспективе облегчит совершение трансграничных операций. Такую точку зрения озвучила на полях международного экспортного форума «Сделано в России» возглавляющая Центробанк Эльвира Набиуллина.



В частности, глава Банка России заметила: «Я не знаю уже стран, которые бы не заявляли интереса к цифровой валюте. И, конечно, такое бурное развитие цифровых валют в ближайшее время, в будущем, позволит выстраивать взаимодействие платформ цифровой валюты разных стран. И это, конечно, также облегчит трансграничные платежи».



В соответствии со Стратегией развития финансового рынка до 2030 г., предложенной 13 сентября этого года регулятором и Министерством финансов, внедрение цифрового рубля от ЦБ будет одной из главных задач в процессе цифровизации до 2030 года (ист.: ТАСС).