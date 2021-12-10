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Применение цифровой валюты облегчит трансграничные операции

10 декабря в 14:29 Финансовые рынки 0 238 Карина Мелова
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Ввод цифровых валют на глобальном уровне в перспективе облегчит совершение трансграничных операций. Такую точку зрения озвучила на полях международного экспортного форума «Сделано в России» возглавляющая Центробанк Эльвира Набиуллина.

В частности, глава Банка России заметила: «Я не знаю уже стран, которые бы не заявляли интереса к цифровой валюте. И, конечно, такое бурное развитие цифровых валют в ближайшее время, в будущем, позволит выстраивать взаимодействие платформ цифровой валюты разных стран. И это, конечно, также облегчит трансграничные платежи».

В соответствии со Стратегией развития финансового рынка до 2030 г., предложенной 13 сентября этого года регулятором и Министерством финансов, внедрение цифрового рубля от ЦБ будет одной из главных задач в процессе цифровизации до 2030 года (ист.: ТАСС).
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