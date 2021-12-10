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Регулятор озвучил курсы валют «на завтра»

24 декабря в 15:33 Финансовые рынки 0 296 Карина Мелова
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Банк России обнародовал официальные валютные курсы с 25 декабря.

Так, по данным Центробанка, доллар США упал в цене на 16,97 копейки до 73,1886 рубля. Расчетами на 24 декабря его стоимость составляла 73,3583 рубля.

В то же время курс евро был зафиксирован на отметке 82,93 рубля, что на 19,23 копейки меньше предыдущего значения.

По состоянию на 13:10 по московскому времени на Московской бирже курс доллара расчетами «на завтра» вырос на девять копеек до 73,39 рубля. Курс евро вырос на 19 копеек относительно уровня в момент завершения предыдущей торговой сессии (до 83,24 рубля).

В ходе пятничных торгов курс доллара колеблется в пределах 73,13–73,5 рубля за доллар, евро – 82,87–83,29 рубля за евро.
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