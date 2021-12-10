Регулятор установил официальный курс валют «на завтра»

Центральный банк озвучил официальные валютные курсы «на завтра».



Так, согласно данным Банка России, курс доллара увеличился до 73,6514 рубля, то есть на 15,55 копейки (по состоянию на 29 декабря этот показатель составил 73,4959 рубля). В то же время курс евро упал до 83,204 рубля (на 1,54 копейки). 29 декабря эта цифра равнялась 83,2194 рубля.



Таким образом, на бирже рубль торгуется разнонаправленно. Курс доллара на 30 декабря достиг 73,76 рубля (13:23 МСК), евро – 83,21 рубля.



С момента открытия торговой сессии фиксируются такие курсовые диапазоны 73,54–73,82 рубля (для доллара) и 83,06–83,46 рубля (для евро).