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Российская валюта укрепилась на фоне евро и доллара

6 января в 15:54 Финансовые рынки 0 236 Карина Мелова
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Курс российской валюты незначительно укрепился на фоне курсов евро и доллара США в процессе коррекции после падения 5 января и утром 6 января с учетом обращения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева к ОДКБ за помощью в стабилизации ситуации в государстве.

Так, курс доллара «на завтра» в 9.41 по московскому времени упал на 32 копейки, составив 76,48 рубля; курс евро уменьшился на 37 копеек (до 86,45 рубля). Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В процессе утренней торговой сессии доллар и евро стремительно росли. 6 января максимальная стоимость доллара равнялась 77,35 руб., евро –87,5 руб. На момент же завершения торговой сессии в среду долларовый курс «на завтра» увеличился до 76,8 руб. (на 1,44 руб.). В то же время курс евро поднялся до 86,82 руб. (на 1,84 руб.).
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