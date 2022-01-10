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Курсы иностранных валют опять растут

24 января в 13:54 Финансовые рынки 0 279 Карина Мелова
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Как свидетельствуют данные торговых площадок, в первый раз, начиная с 14 января, курс национальной валюты падает относительно иностранных валют. Так, расчетами «на завтра» евро вырос больше 88 рублей, а именно на 17 копеек до 88,04 рубля (11:33 МСК). За несколько минут до этого евро стоил 88,09 руб.

Доллар также по состоянию на 12:08 МСК поднялся в цене на 82 копейки до отметки в 78,25 руб.

Аналогичная динамика наблюдается и на нефтяном рынке. Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с расчетами в апреле подорожали до 87,58 доллара за баррель, то есть на 0,57 %.

В качестве возможной предпосылки к нестабильности рубля специалисты называют ожидание реакции США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
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