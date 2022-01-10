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Минфин разработал принципы регулирования рынка криптовалют

25 января в 15:38 Финансовые рынки 0 281 Карина Мелова
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Министерство финансов Российской Федерации разработало принципы регулирования рынка криптовалют. Аппарат правительства готовится изучить их. Такими сведениями на конференции «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить» поделился руководитель департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков (ист.: ТАСС).

«Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка. У нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина, и сейчас ее направили в аппарат правительства. Пока решения по этой концепции у нас нет, официальной позиции правительство не было, но, тем не менее, направление нашей деятельности вот такое», – резюмировал директор департамента финполитики.

По мнению г-на Чебескова, контроль рынка криптовалют призван защищать права граждан. Он акцентирует внимание на следующем: «Первое, что нужно сделать, – защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, кто покупает эти активы или использует криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит как раз обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан».
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