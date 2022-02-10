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Снижение курсов иностранных валют

9 февраля в 15:50 Финансовые рынки 0 360 Карина Мелова
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Центробанк определился с официальным валютным курсом на 10 февраля.

Так, курс доллара упал с 75,3042 рубля до 74,8015 рубля, то есть на 50,27 копейки. В то же время евро подешевел на 51,36 копейки, достигнув ценника в 85,3784 рубля (9 февраля этот показатель составляет 85,892 рубля).

В ходе торговой сессии на бирже прослеживается положительная для российской денежной единицы динамика. По состоянию на 13:25 МСК курс доллара США расчетами «на завтра» равняется 74,74 рубля (это на 27 копеек меньше уровня в момент завершения торгов вторника), курс евро – 85,46 рубля (на 19 копеек меньше).

С открытия торгов доллар торгуется в диапазоне 74,65–75,09 рубля, евро – в диапазоне 85,24–85,83 рубля.
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