Снижение курсов иностранных валют

Центробанк определился с официальным валютным курсом на 10 февраля.



Так, курс доллара упал с 75,3042 рубля до 74,8015 рубля, то есть на 50,27 копейки. В то же время евро подешевел на 51,36 копейки, достигнув ценника в 85,3784 рубля (9 февраля этот показатель составляет 85,892 рубля).



В ходе торговой сессии на бирже прослеживается положительная для российской денежной единицы динамика. По состоянию на 13:25 МСК курс доллара США расчетами «на завтра» равняется 74,74 рубля (это на 27 копеек меньше уровня в момент завершения торгов вторника), курс евро – 85,46 рубля (на 19 копеек меньше).



С открытия торгов доллар торгуется в диапазоне 74,65–75,09 рубля, евро – в диапазоне 85,24–85,83 рубля.