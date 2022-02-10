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Курсы иностранных валют снова выросли

21 февраля в 18:41 Финансовые рынки 0 529 Ольга Климова
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Регулятор определился с официальным валютным курсом расчетами «на завтра».

В соответствии с данными Банка России, доллар вырос в цене на 1,01 рубля до 76,7671 рубля. По состоянию на 21 февраля этот показатель достиг отметки в 75,7619 рубля. В то же время евро подорожал до 87,3379 рубля, то есть на 1,19 рубля. 21 февраля его стоимость равна 86,1489 рубля.

По данным Мосбиржи курс доллара расчетами 22 февраля достиг 76,87 рубля (12:35 МСК), что на 43 копейки меньше уровня в момент окончания предыдущей торговой сессии. При этом цена евро (12:35 МСК) стоил 87,39 рубля (минус 16 копеек).

До обеда стоимость зарубежной валюты варьировалась в диапазоне 76,15–77,7 рубля за доллар и 86,61–88,28 рубля за евро.
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