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Автостраховщиков будут наказывать за некачественный ремонт автомобилей по ОСАГО
Сегодня в 17:47 Страхование 0 98 Иван Тихонов
Центробанк обнародовал указание о применении наказания для страховых компаний, которые нарушают нормы натурального возмещения в рамках ОСАГО. Речь идет о санкциях за некачественный ремонт. Указание вступит в силу через 10 дней после опубликования.
Согласно документу, страховщик может лишиться права на ремонтные работы (натуральное возмещение) в случае нарушения правил по восстановительному ремонту два и более раз в течение года. Сроки отстранения начинаются с трех месяцев и заканчиваются годом, пишет «Ъ». В первом случае количество нарушений составляет не более 0.5% от всех ремонтных работ по ОСАГО, а во втором – более 1.5%.
Статистика регулятора говорит о том, что в январе-марте текущего года только 4% жалоб касались натурального возмещения по обязательной «автогражданке». Проводимая реформа должна была сократить издержки участников рынка; впрочем, по факту, ремонтные работы используются только в 20% случаях возмещения. Более того, реформа не повлияла на рост выплат: в первом квартале 2019 года, по данным РСА, выплаты увеличились на 3.1%, тогда как общая сумма сборов снизилась на 3.5%.
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