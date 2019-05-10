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Объем сборов по страхованию жизни снизился впервые за долгое время
30 мая в 13:29 Страхование 1 159 Иван Тихонов
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обнародовал статистику по мониторингу сегмента страхования жизни. Как показали результаты исследования, по итогам первого квартала 2019 года объем сборов компаний по данному виду страхования снизился на 5.5% по сравнению с первым кварталом годом ранее. В стоимостном выражении объем сборов составил 94.8 млрд рублей.
В то же время сборы страховщиков по инвестиционному страхованию жизни, которое долгое время было драйвером роста сегмента, снизились на 26.1% за первые три месяца текущего года. В стоимостном выражении объем сборов достиг 46 млрд рублей.
В ВСС указывают на то, что рынок «просел» впервые за 10 лет. В прошлом году страхование жизни было самым быстрорастущим сегментом, а в этом году участники рынка наблюдают падение. Причина снижения объемов сборов – насыщение премиальных клиентских сегментов предложением по инвестиционному страхованию жизни, вступлением в силу стандартов продаж полисов по страхованию жизни, а также волатильностью ставок по страховкам с фиксированной ставкой.
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По Вашему мнению, какие меры со стороны государства и участников рынка помогут возобновить рост сегмента страхования жизни?
«Я думаю, что государству важно обеспечить комплексную поддержку инициатив страховщиков жизни с целью формирования позитивного информационного поля по накопительному страхованию жизни как альтернативе пенсионным накоплениям и созданию стабильной материальной базы, вести пропаганду ЗОЖ через программы по контролю критических заболеваний, которые позволят уберечь себя и семью. Немаловажным является часть инициатив, представленных в сфере налогообложения, которые могут значительно повысить привлекательность страховых продуктов. Важно привлекать к этому лидеров мнений и внимание широкой общественности, то есть популяризировать идею на высоком уровне, наравне с другими государственными социальными инициативами.
Страховщикам, в свою очередь, необходимо фокусироваться на целостных и ценных для клиентов продуктах, превращая их в персонифицированный гибкий продукт, отвечающий индивидуальным потребностям каждого клиента. Необходимо также озвучить важность создания ценности при реализации продуктов страхования жизни, где проявления мисселинга, т.е. практики навязывания клиентам продукта без подробного информирования о его характеристиках и важных особенностях, способны вообще заморозить рынок страхования жизни.
Страхование жизни является социально значимой частью финансового рынка, влияющим в целом на стабильность экономики страны, т.к. создает возможность долгосрочных финансовых отношений. Мировой опыт показывает, что при снижении регуляторных барьеров, налоговом стимулировании и хорошем уровне финансовой грамотности населения, страхование жизни должно стать важнейшей частью финансового рынка и значимым инструментом защиты благосостояния и благополучия граждан нашей страны».