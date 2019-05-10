Объем сборов по страхованию жизни снизился впервые за долгое время

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обнародовал статистику по мониторингу сегмента страхования жизни. Как показали результаты исследования, по итогам первого квартала 2019 года объем сборов компаний по данному виду страхования снизился на 5.5% по сравнению с первым кварталом годом ранее. В стоимостном выражении объем сборов составил 94.8 млрд рублей.



В то же время сборы страховщиков по инвестиционному страхованию жизни, которое долгое время было драйвером роста сегмента, снизились на 26.1% за первые три месяца текущего года. В стоимостном выражении объем сборов достиг 46 млрд рублей.



В ВСС указывают на то, что рынок «просел» впервые за 10 лет. В прошлом году страхование жизни было самым быстрорастущим сегментом, а в этом году участники рынка наблюдают падение. Причина снижения объемов сборов – насыщение премиальных клиентских сегментов предложением по инвестиционному страхованию жизни, вступлением в силу стандартов продаж полисов по страхованию жизни, а также волатильностью ставок по страховкам с фиксированной ставкой.