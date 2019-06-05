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Стоимость ремонта по ОСАГО будет обновляться каждые три месяца
Сегодня в 16:58 Страхование 0 58 Васильева Елена
Центробанк подготовил новую редакцию единой методики вычисления размера расходов по ремонту автомобиля согласно договору ОСАГО. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Справочники стоимости запчастей и ремонтных работ, которые используются для выполнения расчетов цены ремонта автомобиля по ОСАГО, будут обновляться, для каждого региона России, раз в три месяца, а не раз в полгода, как было указано в предыдущей редакции.
Предполагается, в частности, что для каждого региона справочник будет формироваться отдельно и будет обновляться раз в три месяца. В сообщении Банка России сказано: «Перед каждой публикацией новой версии справочников профессиональное объединение страховщиков [Российский союз автостраховщиков] должно будет разместить ее на сайте и собрать замечания экспертов».
Документом также уточняются источники информирования о стоимости запчастей, откорректирован и четко расписан порядок установления окончательной цены, указанной в справочнике. Кроме того, эксперт-техник, в отдельных случаях, получит возможность самостоятельно изучить формирование цены запчасти. Установлен также порядок установления размеров снижения товарной стоимости автомобиля в результате полученных повреждений и последующих ремонтных работ.
Обновленная методика нацелена, по сообщению регулятора, «на повышение прозрачности формирования стоимостных справочников и исключение неоднозначных формулировок, которые ранее вызывали большое количество разногласий в экспертном и страховом сообществе».
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