Средняя стоимость ОСАГО снизилась за истекший период 2019 года на 5,6%

Стоимость полиса ОСАГО снизилась за истекший период 2019 года на 5,6%, что составляет 5 377 рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.



Он сказал: «На сегодняшний момент, по тем данным, которые есть, общий итог у нас 5,6% снижение средней премии по РФ. Мы считаем, задача, которую реализовывало правительство, Банк России и страховщики, чтобы тариф был индивидуальным и правильным, она наверно реализуется больше, чем хотели. Наши ожидания были, что тариф не изменится, не вырастет».



Пресс-служба РСА сообщила о снижении стоимости полиса для легковых автомобилей физических лиц на 4,1%, что составляет 5 370 рублей; для легковых автомобилей юрлиц – на 13,5%, что составляет 7 018 рублей. Средняя стоимость ОСАГО для грузовиков уменьшилась на 11,2% и составляет 6 965 рублей. Для мотороллеров и мотоциклов средняя цена составляет 917 рублей, что на 18,6% ниже аналогичного периода прошлого года; для тракторов средняя стоимость на данный момент составляет 1 129 рублей, что на 12,5% ниже января-мая 2018 года.



Для транспорта, убыточность обязательного автогражданского страхования которого выше, например, такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, стоимость ОСАГО, наоборот, выросла.