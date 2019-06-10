Оценку качества вождения с 2021 года будут проводить с помощью специального сервиса

Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Автонет» ведет разработку сервиса, оценивающего качество вождения, для классификации водителей и их автомобилей согласно группам риска. Сервис будет запущен в 2021 году, сообщили в пресс-службе НТИ «Автонет» информагентству ТАСС.



Представитель «Автонета» сказал: «Сервис предназначен для формирования рынка страховых услуг на основе персональных телематических данных». Данные смогут использовать страховые компании для определения стоимости полиса клиентов, учитывая оценки их рисков. Проект закона о гибком формировании цен в ОСАГО скоро будет внесен в Госдуму.



Для оценивания качества вождения будут использоваться данные, предоставленные операторами телематических, а также сервисных платформ, такие как параметры движения и состояние автомобиля, данные ДИБДД о нарушениях ПДД и ДТП, данные ЭРА-ГЛОНАСС, фиксирующие параметры движения автомобиля в момент ДТП, а также ситуационные данные о движении на дороге.



Сервис будет предоставлять данные по VIN и государственному номеру автомобиля, что поможет избежать раскрытия персональных данных водителей.