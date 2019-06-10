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Оценку качества вождения с 2021 года будут проводить с помощью специального сервиса
27 июня в 13:59 Страхование 0 126 Васильева Елена
Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Автонет» ведет разработку сервиса, оценивающего качество вождения, для классификации водителей и их автомобилей согласно группам риска. Сервис будет запущен в 2021 году, сообщили в пресс-службе НТИ «Автонет» информагентству ТАСС.
Представитель «Автонета» сказал: «Сервис предназначен для формирования рынка страховых услуг на основе персональных телематических данных». Данные смогут использовать страховые компании для определения стоимости полиса клиентов, учитывая оценки их рисков. Проект закона о гибком формировании цен в ОСАГО скоро будет внесен в Госдуму.
Для оценивания качества вождения будут использоваться данные, предоставленные операторами телематических, а также сервисных платформ, такие как параметры движения и состояние автомобиля, данные ДИБДД о нарушениях ПДД и ДТП, данные ЭРА-ГЛОНАСС, фиксирующие параметры движения автомобиля в момент ДТП, а также ситуационные данные о движении на дороге.
Сервис будет предоставлять данные по VIN и государственному номеру автомобиля, что поможет избежать раскрытия персональных данных водителей.
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