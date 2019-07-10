Центробанком при проведении проверок выявлены нарушения у половины страховых компаний

При проведении контрольных закупок ЦБ РФ выявил у половины страховщиков нарушения при оформлении ОСАГО через интернет. Об этом написала сегодня газета «Известия», ссылаясь на слова главы службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуты.



В мае и июне регулятором были внезапно проведены 24 проверки в 12 страховых компаниях. Наиболее распространенной проблемой были трудности с оформлением полисов ОСАГО в регионах «с высокой убыточностью», сообщает издание. Иногда встречались также проблемы с удаленным выбором станции для прохождения техобслуживания.



Регулятором также были проведены в 5 банках 25 контрольных закупок, их результатом стало выявление нарушений в 32% случаев. Мамута рассказал: «При проверке банков мы выявили факты предоставления неполной или недостоверной информации об условиях кредита. Также отмечены факты отказа предоставить заем без оформления страховки, хотя это не может быть самостоятельной причиной отказа, но может повлиять на процентную ставку. Наконец, были зафиксированы ситуации, когда услуги «прячутся в пакет» и потребитель или не понимает, что покупает их вместе, или считает обязательной частью подобного рода приобретения».



Центробанк не называет компании, в которых были проведены проверки, а также не сообщает, какие санкции будут применены за нарушения.