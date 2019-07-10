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Центробанк рассказал о мошенничестве с ОСАГО на Дальнем Востоке

22 июля в 14:03 Страхование 0 424 Васильева Елена
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На Дальнем Востоке мошенники предлагали гражданам доплачивать за внесение в анкету персональных данных при оформлении ОСАГО. Об этом рассказал в интервью информагентству ТАСС директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

Он рассказал: «Запустив проект повышения финансовой доступности на Дальнем Востоке, мы выявили в этом регионе, а именно на Камчатке, большое количество компаний, которые занимаются посредничеством на рынке страховых услуг. За деньги они предлагали услугу, которая является бесплатной: оформляли людям электронное ОСАГО за вознаграждение, то есть фактически просто набирали номер паспорта и машины на компьютере и делали распечатку, проводя платеж».

Всего регулятором был обнаружен в текущем году 31 нелегальный страховой брокер, большая их часть действовала на Дальнем Востоке. Валерий Лях также добавил, что факты мошенничества в страховой сфере связаны со слабой информированностью граждан и негативно сказываются на репутации финансового рынка. Однако, пояснил он, проект повышения финансовой доступности решает проблему «последней мили» для россиян, проживающих в труднодоступных удаленных регионах.


Согласно проведенному регулятором мониторингу, в период с января по май текущего года возросло на 14,3% количество обращений по поводу некорректных продаж, что составило около 800 против 700 в прошедшем году. Количество же обращений по поводу навязывания допуслуг при заключении договоров ОСАГО снизилось в одиннадцать раз, до ста против 1100 в 2018 году.
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