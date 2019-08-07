В Москве заработала система фотофиксации не имеющих ОСАГО автомобилей

ГИБДД, столичным Центром организации дорожного движения (ЦОДД) и Российским союзом автостраховщиков (РСА) в Москве запущена в режиме тестирования система автоматической проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.



Отмечается режим тестирования, в котором работает система. На данный момент не оформившие ОСАГО автовладельцы получают от УГИБДД по Москве письма с рекомендацией оформить полис. По окончании тестового режима работы системы водителям без ОСАГО будут выписаны штрафы в размере 800 рублей. Если же допущена ошибка, гражданам предлагают звонить на горячую линию РСА.



Издание сообщает, что первые письма уже получили 5,5 тысяч автовладельцев, чьи машины без полиса обнаружили 21 мая. Президент РСА Игорь Юргенс рассказал «Коммерсанту»: «Тестирование перед запуском проекта шло несколько месяцев, в результате в Московском регионе было выявлено 730 тыс. нарушителей без ОСАГО. Спустя 20 дней мы повторно проверили всех этих водителей. Отклонение по цифрам было единичным, это означает, что лишь немногие из них купили полис ОСАГО за это время».



Как сообщалось ранее, для фиксации данного нарушения первоначально планировалось использовать только несколько камер. По завершению эксперимента в столице система, возможно, распространится на другие регионы - уже поступают обращения от местных властей.