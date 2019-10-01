|
Кто будет курировать техосмотр автомобилей?
3 сентября в 15:55 Страхование 1 181 Иван Тихонов
Закон о техосмотре автомобилей, в который были внесены поправки в июне текущего года, в нынешнем виде может спровоцировать дефицит полисов ОСАГО. Такие опасения высказывают в Российском союзе автостраховщиков на фоне неопределенности с курирование техосмотра. Банк России предлагает освободить РСА от функций куратора процесса и передать это право правительству.
В свою очередь, в РСА видят риски в таком подходе, если аккредитация оператора техосмотра не будет продлена на год. В союзе просят МЭР удвоить расценки за выполнение функций куратора; сейчас аккредитация обходится в 20 тысяч рублей + 10 тысяч рублей на каждый пункт ТО, но в союзе утверждают, что сумма должна быть увеличена до 70 тысяч рублей. В ЦБ побаиваются, что РСА просто не справится с возложенными обязанностями, пишет «Ъ».
Согласно законодательству, РСА занимается аккредитацией операторов технического обслуживания транспортных средств. Страховщики обязаны выехать на проверку каждого из 5.2 тысяч пунктов ТО, после чего подтвердить аккредитацию. Пройти переаккредитацию операторы ТО обязаны до июня 2021 года. Если они не успеют это сделать, они не смогут выдавать диагностическую карту автомобилистам, необходимую для оформления договоров ОСАГО.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Торговая война: у китайских предприятий был удивительно удачный месяц, но проблемы все еще впереди3 сентября в 16:20 Финансовые рынки
Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от паводков в Иркутской области3 сентября в 15:31 Банки и кредитование
Глава комитета ГД против привязки к прожиточному минимуму накопительных пенсий3 сентября в 15:15 Государство
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Национальной доменной зоне дали четкое определение Долг россиян за коммунальные услуги превышает 500 млрд рублей «Обоснованно и справедливо»: суд в Киеве освободил из-под стражи журналиста Вышинского Вернулись и заплатим: РФ заплатит в Совет Европы долги по членским взносам МЭР инициирует выкуп заемщиками долгов со скидкой у кредитора
Архив статей
По Вашему мнению, стоит ли делегировать функции куратора техосмотра автомобиля от РСА правительству?
В настоящее время Российский союз автостраховщиков обязан не только проводить документарные проверки операторов ТО, но и проводить выездной аудит всех станций техосмотра после того, как они обновят свою аккредитацию. Однако, по факту у РСА не хватает ресурсов и операторов для выполнения этих обязанностей в полном объеме, поэтому логичнее передать контроль над проведением техосмотра правительству. Это позволит не допустить повышения цен ОСАГО и дефицита полисов, который может возникнуть, если РСА не успеет вовремя проверить страховую компанию. Нерегулярное проведение выездных проверок стало причиной наличия 60% фиктивных операторов ТО, что в результате приводит к авариям из-за неисправности транспорта. Скорее всего, взяв под контроль прохождение ТО правительство делегирует данный процесс сотрудникам ГИБДД, которые раньше несли за это ответственность. При прохождении ТО автомобиль подвергался фотосъемке, что позволяло гораздо эффективнее оценивать его реальное техническое состояние. Подобная проверка позволит избежать неточностей и погрешностей в диагностических картах, а это значит, что неисправное транспортное средство не будет допущено к управлению. Это положительно отразиться на уровне безопасности на дорогах страны.