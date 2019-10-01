Кто будет курировать техосмотр автомобилей?

Закон о техосмотре автомобилей, в который были внесены поправки в июне текущего года, в нынешнем виде может спровоцировать дефицит полисов ОСАГО. Такие опасения высказывают в Российском союзе автостраховщиков на фоне неопределенности с курирование техосмотра. Банк России предлагает освободить РСА от функций куратора процесса и передать это право правительству.



В свою очередь, в РСА видят риски в таком подходе, если аккредитация оператора техосмотра не будет продлена на год. В союзе просят МЭР удвоить расценки за выполнение функций куратора; сейчас аккредитация обходится в 20 тысяч рублей + 10 тысяч рублей на каждый пункт ТО, но в союзе утверждают, что сумма должна быть увеличена до 70 тысяч рублей. В ЦБ побаиваются, что РСА просто не справится с возложенными обязанностями, пишет «Ъ».



Согласно законодательству, РСА занимается аккредитацией операторов технического обслуживания транспортных средств. Страховщики обязаны выехать на проверку каждого из 5.2 тысяч пунктов ТО, после чего подтвердить аккредитацию. Пройти переаккредитацию операторы ТО обязаны до июня 2021 года. Если они не успеют это сделать, они не смогут выдавать диагностическую карту автомобилистам, необходимую для оформления договоров ОСАГО.