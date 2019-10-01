РСА предлагает создать институт страховых детективов

В рамках выступления на семинаре для юристов страховых компаний в Екатеринбурге заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов заявил о целесообразности создания службы страховых расследований в каждой страховой компании. Это продиктовано необходимостью борьбы со страховым мошенничеством.



По словам г-на Ефремова, попытки обмана страховщиков с целью получения дополнительной прибыли фиксируются во всех видах страхования, но наиболее проблемный сегмент – ОСАГО.



«Мы настраиваем компании на то, чтобы они предоставляли полную информацию и правильно рассчитывали страховые выплаты при возникновении страховых событий, когда как раз и случаются основные конфликты между СК и потребителями. РСА сейчас инициирует, чтобы при заключении договора появлялся ключевой информационный документ (КИД), в котором простым и понятным языком будут написаны все особенности договора страхования: риски, особенности и причины отказа в выплате. Когда у потребителей будет полное понимание действий страховщика, количество жалоб должно сократиться», - цитируют слова г-на Ефремова Банки.ру.



Согласно действующему законодательству, обязанность расследовать случаи страхового мошенничества возлагается на правоохранительные органы. Из-за неукомплектованности штата сотрудников правоохранительных органов часто дела о страховом мошенничестве передаются участковым. Решить проблему расследования мошенничества в сегменте страхования, по мнению представителя РСА, поможет институт страховых детективов. Впрочем, не все участники рынка относятся к идее введения в штат детективов позитивно.