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РСА предлагает создать институт страховых детективов
Сегодня в 16:03 Страхование 1 68 Иван Тихонов
В рамках выступления на семинаре для юристов страховых компаний в Екатеринбурге заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов заявил о целесообразности создания службы страховых расследований в каждой страховой компании. Это продиктовано необходимостью борьбы со страховым мошенничеством.
По словам г-на Ефремова, попытки обмана страховщиков с целью получения дополнительной прибыли фиксируются во всех видах страхования, но наиболее проблемный сегмент – ОСАГО.
«Мы настраиваем компании на то, чтобы они предоставляли полную информацию и правильно рассчитывали страховые выплаты при возникновении страховых событий, когда как раз и случаются основные конфликты между СК и потребителями. РСА сейчас инициирует, чтобы при заключении договора появлялся ключевой информационный документ (КИД), в котором простым и понятным языком будут написаны все особенности договора страхования: риски, особенности и причины отказа в выплате. Когда у потребителей будет полное понимание действий страховщика, количество жалоб должно сократиться», - цитируют слова г-на Ефремова Банки.ру.
Согласно действующему законодательству, обязанность расследовать случаи страхового мошенничества возлагается на правоохранительные органы. Из-за неукомплектованности штата сотрудников правоохранительных органов часто дела о страховом мошенничестве передаются участковым. Решить проблему расследования мошенничества в сегменте страхования, по мнению представителя РСА, поможет институт страховых детективов. Впрочем, не все участники рынка относятся к идее введения в штат детективов позитивно.
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Вопрос по созданию института страховых детективов созрел давно. Это распространенная и хорошо зарекомендовавшая себя мировая практика. Теперь и российские страховщики пришли к необходимости создавать специальные подразделения, которые будут заниматься проверкой заявленных страховых событий с признаками мошенничества.
Тем не менее, пока в рамках действующего законодательства такие подразделения не могут быть наделены полномочиями по оперативно-розыскной деятельности. Эти компетенции строго закреплены за правоохранительными органами. Поэтому работа специалистов по расследованию страховых случаев на данный момент ограничена только изучением обстоятельств страховых событий, сбором информации из открытых источников и подготовкой официальных запросов в государственные и иные органы, если на это есть письменное согласие лица, включенного в договор.
Однако, при условии, что функционал по оперативно–розыскной деятельности будет законодательно закреплен за страховыми детективами, создание такого института станет максимально оправданным. Это позволит проводить более полные, регулярные и эффективные проверки, частично выполняя функции сотрудников правоохранительных органов. Это ускорит и улучшит работу, так как страховые детективы будут обладать всей полнотой информации по страховому рынку и специальными знаниями в этой области, что позволит облегчить задачу сотрудника Полиции проводящего проверку по заявлению о совершении преступления в рамках уголовно –процессуального кодекса. В результате, при наделении страхового детектива определенными полномочиями, сотрудники полиции будут получать не просто заявление по признакам преступления, а полностью собранный и проверенный материал, необходимый для проведения расследования, провести необходимые процессуальные действия и передать дело в суд для принятия законного решения.
Еще одним безусловным плюсом станет улучшение климата на страховом рынке в целом. Уменьшение доли страхового мошенничества приведет к снижению страховых тарифов и сокращению сроков урегулирования убытков. Это облегчит жизнь честных граждан и повысит доверия к страховщикам в целом.