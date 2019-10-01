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Персонализация тарифов ОСАГО может спровоцировать существенное подорожание полисов
Сегодня в 15:12 Страхование 0 90 Иван Тихонов
Уже в следующий вторник, 15 октября, ГД рассмотрит в первом чтении законопроект о либерализации ОСАГО. Лейтмотив документа – персонализация тарифов и расширение стоимостного коридора. На практике это означает, по замыслу Минфина, что страховые компании смогут самостоятельно определять стоимость полисов для клиентов, которые откажутся устанавливать в своем автомобиле специализированный телематический датчик. Последний призван сообщать страховщикам о маршруте передвижения клиента и скорости.
Изначально принуждать автовладельцев к установке датчиков страховщики не будут, пишут «Известия». При расчете стоимости полиса компании смогут применять коэффициенты за манеру вождения, количество нарушений ПДД (или их отсутствие), вдобавок к базовому тарифу.
Уже со следующего года тарифный коридор может расшириться на 40%, а с октября 2020 – еще на 30%. В то же время законопроект предусматривает отмену коэффициентов за мощность автомобиля и регион проживания. Как результат, для автовладельцев в некоторых регионах стоимость ОСАГО может увеличиться на 82% (например, в Дербенте, Грозном, Махачкале). А вот в Москве полисы могут, наоборот, подешеветь.
Между тем, эксперты предупреждают, что персонализация тарифов ОСАГО в экономически слабых регионах ударит, в первую очередь, по мало защищенным слоям населения.
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