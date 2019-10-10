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Страхование жизни предлагают защитить гарантией
23 октября в 15:20 Страхование 2 270 Иван Тихонов
Центробанк обсудил с Минфином возможность создания системы гарантирования средств граждан в сегменте страхования жизни. По мнению регулятора, такая мера «позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании и обеспечить сохранность вложений граждан, застраховавших свою жизнь».
Предполагается, что в основу системы лягут принципы, аналогичные тем, которые применяются в системе страхования вкладов и пенсионных накоплений, пишут Банки.ру. На практике это означает, что в случае банкротства страховой компании ее обязательства перед клиентами возьмет на себя гарантийный фонд; согласно договору страхования жизни, гарантируется возврат средств в размере 1.4 млн рублей.
Администратором системы гарантирования будет выступать Агентство по страхованию вкладов, а членство в системе станет обязательным для всех страховых компаний. Впрочем, такая система может заработать в РФ не ранее 2021 года. ЦБ планирует вынести вопрос на обсуждение с профессиональным сообществом.
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Как Вы оцениваете предложение ЦБ по распространению системы гарантирования средств на страхование жизни?
В целом мы поддерживаем эту идею, госгарантирование повысит доверие граждан к накопительному долгосрочному страхованию жизни. В то же время нужно провести большую совместную работу по расчету необходимых платежей для формирования фонда и порядку осуществления выплат из него. «Сбербанк страхование жизни» будет активно участвовать в обсуждении проектов решений по этим вопросам.
Как Вы оцениваете предложение ЦБ по распространению системы гарантирования средств на страхование жизни?
«Система страхования банковских вкладов существует с 2004 года, и ее распространение на рынок страхования жизни – безусловно, позитивное событие. Страхование жизни отличает, в первую очередь, срок действия договоров. Это всегда длинные деньги и, следовательно, иной подход к обеспечению обязательств, пристальное внимание со стороны регулятора и особая требовательность со стороны потребителя. Для сравнения средний срок договоров по вкладам физических лиц – 1 год, в то же время большинство полисов страхования жизни заключается со сроком от 5 лет.
Использование позитивного опыта банковской системы позволит привлечь внимание и повысить доверие потребителей, а также стимулировать рост рынка страхования жизни. Но что важно учесть – это экономически обоснованные размеры взносов в АСВ, чтобы не разрушить продукт страхования жизни.
Внедрение системы гарантирования средств особенно актуально в период, когда доля накопительного страхования растет в общем объеме продаж страхования жизни, а потенциал рынка все еще очень велик – полисы НСЖ в России имеют порядка 1% населения, а в странах с развитой страховой отраслью – от 50% граждан: нам точно есть куда расти».