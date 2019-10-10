Страхование жизни предлагают защитить гарантией

Центробанк обсудил с Минфином возможность создания системы гарантирования средств граждан в сегменте страхования жизни. По мнению регулятора, такая мера «позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании и обеспечить сохранность вложений граждан, застраховавших свою жизнь».



Предполагается, что в основу системы лягут принципы, аналогичные тем, которые применяются в системе страхования вкладов и пенсионных накоплений, пишут Банки.ру. На практике это означает, что в случае банкротства страховой компании ее обязательства перед клиентами возьмет на себя гарантийный фонд; согласно договору страхования жизни, гарантируется возврат средств в размере 1.4 млн рублей.



Администратором системы гарантирования будет выступать Агентство по страхованию вкладов, а членство в системе станет обязательным для всех страховых компаний. Впрочем, такая система может заработать в РФ не ранее 2021 года. ЦБ планирует вынести вопрос на обсуждение с профессиональным сообществом.