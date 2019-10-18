Страховое сообщество теряет участников

Национальное рейтинговое агентство обнародовало обзор страхового рынка России, в котором указывает на существенное сокращение количества профучастников. За последние 7 лет число компаний в сегменте уменьшилось в 2.5 раза, а число регионов в собственными страховыми компаниями сократилось с 45 до 30.



Основные причины ухода с рынка, по мнению аналитиков НРА, - добровольный отказ от лицензий, сделки по слиянию, а также санкции со стороны регулятора. Более того, в 2012 году сегмент покинуло максимальное количество страховщиков на фоне повышения требований к уставному капиталу компаний. Эксперты прогнозируют, что рынок и в дальнейшем будут покидать мелкие компании.





Одна из тенденций последних лет – концентрация страховых компаний в крупных городах, в частности, в Москве. В первой двадцатке страховщиков нет ни одного страховщика, который был бы зарегистрирован не в столице РФ.



Впрочем, позиции региональных страховщиков не так слабы в сегменте ОСАГО, указывают в НРА, несмотря на его нестабильность с точки зрения таких аспектов, как подверженность судебным искам, регуляторным и операционным рискам.