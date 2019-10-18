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Страховое сообщество теряет участников
6 ноября в 16:50 Страхование 3 191 Иван Тихонов
Национальное рейтинговое агентство обнародовало обзор страхового рынка России, в котором указывает на существенное сокращение количества профучастников. За последние 7 лет число компаний в сегменте уменьшилось в 2.5 раза, а число регионов в собственными страховыми компаниями сократилось с 45 до 30.
Основные причины ухода с рынка, по мнению аналитиков НРА, - добровольный отказ от лицензий, сделки по слиянию, а также санкции со стороны регулятора. Более того, в 2012 году сегмент покинуло максимальное количество страховщиков на фоне повышения требований к уставному капиталу компаний. Эксперты прогнозируют, что рынок и в дальнейшем будут покидать мелкие компании.
Одна из тенденций последних лет – концентрация страховых компаний в крупных городах, в частности, в Москве. В первой двадцатке страховщиков нет ни одного страховщика, который был бы зарегистрирован не в столице РФ.
Впрочем, позиции региональных страховщиков не так слабы в сегменте ОСАГО, указывают в НРА, несмотря на его нестабильность с точки зрения таких аспектов, как подверженность судебным искам, регуляторным и операционным рискам.
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По Вашему мнению, продолжится ли тенденция консолидации страховых компаний в крупных городах и какое будущее ожидает региональных страховщиков в перспективе нескольких лет?
Тенденция по консолидации страхового рынка и уход небольших страховщиков будут только усиливаться. Все последние законодательные инициативы и действия регулятора лишь подтверждают этот прогноз.
Реалии страхового бизнеса в последнее время таковы, что в условиях нестабильной экономики и усиления госрегулирования - более устойчивыми оказываются крупные страховщики с диверсифицированным портфелем. Это касается как вопросов финансовой устойчивости, так и взаимоотношений с клиентами, которые стали серьезно относиться к вопросу выбора страховщика с точки зрения долгосрочной устойчивости.
Небольшие компании, прежде всего аффилированные с каким-либо кругом корпоративных клиентов будут по-прежнему существовать, но в значительно меньшем количестве. Розничный же сегмент бизнеса будет подвержден консолидации в самой высшей степени.
Если говорить о более прозаичных вещах, то усиление регулирования заключается в росте регуляторной нагрузке по отчетности – рост числа отчетов, переход на xbrl, грядущее внедрение Solvency II и МСФО 17, усиление роли актуарных служб у страховщиков, контроль стратегического планирования со стороны Банка России , увеличение числа цифровых сервисов и т.п. – эти изменения являются крайне затратными и по силам далеко не для всех страховщиков.
Таким образом, рост затрат страховых компаний на ведение бизнеса и усиление конкуренции, которое происходит последние несколько лет , обеспечат дальнейшую консолидацию рынка вокруг крупных и опытных игроков.
По Вашему мнению, продолжится ли тенденция консолидации страховых компаний в крупных городах и какое будущее ожидает региональных страховщиков в перспективе нескольких лет?
Тенденция консолидации, безусловно, продолжится. На это влияет несколько сильных факторов: усиление регуляторного давления, в том числе требования по росту уставного капитала, общее ухудшение ситуации на рынке и снижение рентабельности бизнеса. Региональные страховщики, безусловно, сохранят присутствие на рынке, несмотря на некоторое падение доли. В их пользу может сыграть лучшее понимание региональных особенностей бизнеса и возможность дифференцировать тарифы по ОСАГО.
По Вашему мнению, продолжится ли тенденция консолидации страховых компаний в крупных городах и какое будущее ожидает региональных страховщиков в перспективе нескольких лет?
Мы ожидаем, что консолидационный тренд продолжится благодаря вступившему в силу в январе текущего года закону №251-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации». У страховых компаний остаётся меньше двух месяцев для того, чтобы сделать выбор: докапитализация, слияние с крупными федеральными страховщиками либо уход с рынка. Часть мелких компаний не сможет преодолеть даже нынешний этап, предусматривающий минимальный размер уставного капитала 180 млн рублей с 1 января 2020 года, а ведь ещё через два года он уже должен составить не менее 300 млн рублей.
Такие средства в регионах могут заработать только крупнейшие страховые компании - но даже они все чаще предпочитают выбрать вариант слияния с федеральными сетями. Так, в начале октября этого года группа «АльфаСтрахование» приобрела 100% акций САО «Надежда», одной из старейших СК Красноярского края, имеющей собственную сеть продаж в девяти регионах России и занимающей лидирующие позиции на краевом рынке страхования. Мы ожидаем ряд подобных сделок в ближайшие два года.
Все вышеперечисленное логично ведёт к тому, что доля региональных страховщиков будет неуклонно снижаться. Из небольших компаний на рынке останутся разве что кэптивные СК, созданные при крупных холдингах для решения страховых вопросов своих акционеров - но они являются игроками лишь номинально, например, почти никто из них не занимается ОСАГО.
На рынке ОСАГО в данный момент доля региональных компаний составляет чуть более 30% - и вероятнее всего, большинство из них также покинет рынок в ближайшие годы. Помимо новых законодательных требований, их ждёт также жесткая ценовая конкуренция со стороны федеральных сетей - вкупе эти испытания на прочность мало кому из регионалов окажутся под силу.