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Минфин намерен ограничить работу филиалов иностранных страховых компаний
2 декабря в 16:55 Страхование 4 362 Иван Тихонов
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил о разработке его министерством при сотрудничестве с Банком России законопроекта, призванного урегулировать работу филиалов иностранных страховых компаний на территории РФ. Предполагается, что Минфин внесет документ на рассмотрение ГД в осеннюю сессию 2020 года.
Г-н Моисеев поведал, что министерство и Центробанк готовы к либерализации страхового рынка и допуска на него зарубежных компаний. Впрочем, ради обеспечения честной конкуренции будут введены некоторые ограничения. В частности, Банк России сможет отказать в регистрации филиала на территории России, если доля иностранного капитала на отечественном рынке страхования достигнет 50%, пишут «Известия». Ныне эта доля составляет 12%.
В свою очередь, у экспертов вызывает беспокойство допуск на рынок зарубежных филиалов страховщиков. Их опасения связаны с тем, что российские законы уязвимы в части требований к защите клиентов от мисселинга и управления рисками; это может создать лазейки в регулировании и привести к несанкционированному оттоку капитала.
Напомним, одно из условий вступления в ВТО – обязательство в 2021 году открыть двери для иностранных страховщиков на российский рынок. Россия, вступив в организацию, взяла на себя такие обязательства и готова их выполнить.
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По Вашему мнению, есть ли причины опасаться российским страховым компаниям допуска на рынок иностранных страховщиков?
В условиях санкций и в общей текущей обстановке сложно прогнозировать что-либо, тут возможны два сценария для захода:
Первый. Иностранные компании будут пытаться демпинговать, а ресурс у них есть, и захватить часть отечественного рынка. Сейчас российские компании, которые не имеют больших ресурсов, не выдерживают конкуренции. Поэтому надеемся, что законопроект исключит необоснованные преференции для иностранных компаний по сравнению с российскими организациями. Иначе в будущем, малых и средних российских компаний ждет либо разорение, либо поглощение более крупными игроками рынка.
Кроме того, есть вероятность, что иностранные компании могут прийти в Россию с целью быстро заработать и уйти. Это возможно, поскольку наши законы уязвимы по требованиям к защите клиентов от мисселинга. Таким образом, прямой допуск зарубежных организаций может привести к криминальному оттоку капитала.
Второй более вероятный. В отечественном рынке доля присутствуя иностранных компаний уже высокая, и те, кто захочет рассмотреть российский рынок, будут заходить очень аккуратно и постепенно. Наш рынок очень специфический и западные технологии на нем не смогут работать в чистом виде.
Скорее всего, часть компаний выберет первый, часть — второй. Кто-то и вовсе попытается скомпилировать оба варианта.
По Вашему мнению, есть ли причины опасаться российским страховым компаниям допуска на рынок иностранных страховщиков?
Пока иностранные компании не давали повода для усиления конкуренции, их подход к капиталу и рынку существенно более консервативный, чем у российских акционеров. Поэтому мы не ожидаем усиления конкуренции со стороны глобальных игроков. Другое дело, что открытие международного доступа может создать лазейки в регуляторной среде. Наше законодательство весьма уязвимо как по требованиям к защите клиентов от мисселинга, так и по управлению рисками. Соответственно могу быть случаи, когда компании зарегистрированные в других юрисдикциях могут использовать несовершенство нашего законодательства, чтобы получить прибыль и быстро уйти с рынка. ВСС совместно с ЦБ и Минфином проводит большую работу по совершенствованию рыночных практик и внутриотраслевому регулированию, принимаются базовые стандарты, но многое еще предстоит сделать.
По Вашему мнению, есть ли причины опасаться российским страховым компаниям допуска на рынок иностранных страховщиков?
Массового прихода страховщиков из-за границы опасаться не стоит. За последние 10-15 лет у многих иностранных компаний была возможность попробовать силы на российском рынке. Но мы видим, как нынешняя 50-процентная квота иностранного участия не выбирается даже на треть. Что прямо свидетельствует — наш рынок не настолько интересен зарубежным страховым компаниям, как мы привыкли думать.
Впрочем, новые игроки после открытия рынка всё равно появятся. Придут те компании, которые еще не работали в России, к примеру, из Китая, Индии, Австралии и Южной Америки.
И в первую очередь им будут интересны рентабельные направления — инвестиционное страхование жизни, имущество, личное страхование и, возможно, моторное страхование — каско и ОСАГО.
Дело в том, что принципиально новое в сегменте страхования продвигается и приживается в России традиционно трудно и долго. Поэтому при заходе на рынок иностранные компании начнут предлагать свои услуги по тем страховым продуктам, которые и так предлагаются местными игроками. Им придется завоевывать свою долю на уже поделенных полянках, где у отечественных страховщиков больше опыта.
По Вашему мнению, есть ли причины опасаться российским страховым компаниям допуска на рынок иностранных страховщиков?
Российским страховым компаниям опасаться допуска на рынок иностранных страховщиков не стоит. Мы готовимся к этому достаточно давно, серьезно и системно. Процессы были запущены еще в конце 90-х годов, когда речь шла о вступлении в ВТО. С точки зрения законодательства условия работы филиалов иностранных компаний на российском рынке должны быть максимально приближены к тем условиям, по которым работают российские страховщики. Это нормально, учитывая конкуренцию. Во всем мире существует здоровый протекционизм, поэтому будет правильно, если к филиалам будут предъявлены схожие требования, какие предъявляются и к российским страховщикам. Если у нас есть требования к уставному капиталу и резервам, то такие же или примерно такие же требования должны быть по отношению к иностранным филиалам. Либо если мы говорим, что у филиала не может быть уставного капитала, то, как минимум, должен быть введен формат депозита.
Кроме того, есть и другие достаточно серьезные обязательства – это требования надзорного органа, Центрального банка, внедрение solvency, необходимость достаточно подробного информирования клиентов о продуктах. Ничего страшного в этом нет, конкуренция продвигает бизнес и саму индустрию.
Страховое сообщество и Всероссийский союз страховщиков уже давно дали свои предложения по этому вопросу, они известны исполнительным органам власти, надеюсь, что скоро дойдет и до соответствующих законодательных процедур.