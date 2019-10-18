Минфин намерен ограничить работу филиалов иностранных страховых компаний

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил о разработке его министерством при сотрудничестве с Банком России законопроекта, призванного урегулировать работу филиалов иностранных страховых компаний на территории РФ. Предполагается, что Минфин внесет документ на рассмотрение ГД в осеннюю сессию 2020 года.



Г-н Моисеев поведал, что министерство и Центробанк готовы к либерализации страхового рынка и допуска на него зарубежных компаний. Впрочем, ради обеспечения честной конкуренции будут введены некоторые ограничения. В частности, Банк России сможет отказать в регистрации филиала на территории России, если доля иностранного капитала на отечественном рынке страхования достигнет 50%, пишут «Известия». Ныне эта доля составляет 12%.



В свою очередь, у экспертов вызывает беспокойство допуск на рынок зарубежных филиалов страховщиков. Их опасения связаны с тем, что российские законы уязвимы в части требований к защите клиентов от мисселинга и управления рисками; это может создать лазейки в регулировании и привести к несанкционированному оттоку капитала.



Напомним, одно из условий вступления в ВТО – обязательство в 2021 году открыть двери для иностранных страховщиков на российский рынок. Россия, вступив в организацию, взяла на себя такие обязательства и готова их выполнить.