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РСА: отмена коэффициента мощности двигателя может спровоцировать рост стоимости полиса ОСАГО
4 декабря в 16:32 Страхование 0 134 Иван Тихонов
Пресс-служба Российского союза автостраховщиков заявила о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО на 30%. Это может произойти в случае отмены коэффициента мощности двигателя. Такая перспектива сейчас рассматривается ГД в рамках обсуждения законопроекта о либерализации обязательной «автогражданки».
«Коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз», — передают слова представителей пресс-службы РСА «Известия».
Повышение тарифа, по мнению экспертов, больше всего «ударит» по городам-миллионерам. Именно здесь уже сейчас установлен высокий региональный тариф, а при отмене коэффициента базовая ставка в таких городах, как Москва, Челябинск, Пермь и Казань, может вырасти вдвое, а в Санкт-Петербурге и Подмосковье – в 1.8 и 1.7 раза соответственно. Это продиктовано тем, что в крупных городах выше аварийность.
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