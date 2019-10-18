РСА: отмена коэффициента мощности двигателя может спровоцировать рост стоимости полиса ОСАГО

Пресс-служба Российского союза автостраховщиков заявила о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО на 30%. Это может произойти в случае отмены коэффициента мощности двигателя. Такая перспектива сейчас рассматривается ГД в рамках обсуждения законопроекта о либерализации обязательной «автогражданки».



«Коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз», — передают слова представителей пресс-службы РСА «Известия».



Повышение тарифа, по мнению экспертов, больше всего «ударит» по городам-миллионерам. Именно здесь уже сейчас установлен высокий региональный тариф, а при отмене коэффициента базовая ставка в таких городах, как Москва, Челябинск, Пермь и Казань, может вырасти вдвое, а в Санкт-Петербурге и Подмосковье – в 1.8 и 1.7 раза соответственно. Это продиктовано тем, что в крупных городах выше аварийность.