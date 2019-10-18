|
На рынке страхования жизни останутся только самые сильные игроки – ВСС
5 декабря в 16:45 Страхование 0 162 Иван Тихонов
В рамках семинара «Страхование в зеркале СМИ» вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов поделился прогнозами относительно российского сегмента страхования жизни. По его мнению, тенденции к консолидации усилятся в перспективе трех-пяти лет, а на рынке останутся не более пяти самых сильных игроков.
Процесс консолидации будет активным в 2021 году, прогнозирует г-н Данилов, после вступления в силу новых требований регулятора к участникам рынка.
«Банк России практически доработал новый проект расчета платежеспособности страховых организаций. Совершенно очевидно, что у большинства игроков капиталы будут расти помимо их воли, что будет влиять на консолидацию рынка», - передают слова вице-президента ВСС Банки.ру.
Вдобавок, на этот процесс окажет влияние запуск системы гарантирования посредством Агентства страхования вкладов.
«При наличии механизма гарантирования отпадает аргумент, что страховщиков жизни нельзя пускать в пенсионную тематику. Проще станет и реализовать историю с долевым страхованием жизни», — заявил г-н Данилов.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Налог для самозанятых шагает по стране5 декабря в 17:22 Налоги
Коллекторам еще раз запретят взыскивать долги за ЖКУ4 декабря в 16:54 Государство
РСА: отмена коэффициента мощности двигателя может спровоцировать рост стоимости полиса ОСАГО4 декабря в 16:32 Страхование
Обнародована концепция системы гарантирования прав НПФ4 декабря в 15:42 Государство
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Песков: президенты РФ и Украины могут обсудить вопрос транзита газа в Париже В РФ может появиться Центр четвертой промышленной революции В правительстве подсчитали количество мигрантов, необходимых для работы в РФ в 2020 году Минфин намерен ограничить работу филиалов иностранных страховых компаний Центробанк немного укрепил рубль по отношению к американскому доллару
Архив статей