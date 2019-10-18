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На рынке страхования жизни останутся только самые сильные игроки – ВСС

5 декабря в 16:45 Страхование 0 162 Иван Тихонов
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В рамках семинара «Страхование в зеркале СМИ» вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов поделился прогнозами относительно российского сегмента страхования жизни. По его мнению, тенденции к консолидации усилятся в перспективе трех-пяти лет, а на рынке останутся не более пяти самых сильных игроков.

Процесс консолидации будет активным в 2021 году, прогнозирует г-н Данилов, после вступления в силу новых требований регулятора к участникам рынка.

«Банк России практически доработал новый проект расчета платежеспособности страховых организаций. Совершенно очевидно, что у большинства игроков капиталы будут расти помимо их воли, что будет влиять на консолидацию рынка», - передают слова вице-президента ВСС Банки.ру.

Вдобавок, на этот процесс окажет влияние запуск системы гарантирования посредством Агентства страхования вкладов.

«При наличии механизма гарантирования отпадает аргумент, что страховщиков жизни нельзя пускать в пенсионную тематику. Проще станет и реализовать историю с долевым страхованием жизни», — заявил г-н Данилов.
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