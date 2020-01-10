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МВД предлагает привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством в ОСАГО
Сегодня в 15:57 Страхование 1 113 Иван Тихонов
ГД рассмотрит письмо МВД за подписью замминистра внутренних дел Михаила Ваничкина с инициативой привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством в ОСАГО. С этой целью Банку России совместно с Российским союзом автостраховщиков (РСА) необходимо разработать правовые основы для аутсорсинга юрлиц и физлиц, которые занимаются детективной деятельностью по сбору доказательной базы для дальнейшего обращения в правоохранительные органы.
Согласно действующему законодательству, частные детективы обязаны получить письменное согласие страхователя на проведение расследования в отношении него, что, естественно, невозможно, заявил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. В настоящее время РСА совместно с Банком России активно разрабатывает законопроект о страховой детективной деятельности. Вдобавок, создаются подразделения по борьбе с мошенничеством внутри самих страховых компаний, цитируют слова г-на Ефремова «Известия».
Регулятор добавляет, что собранные частными сыщиками доказательства сейчас не имеют процессуального статуса, то есть не могут служить основанием для возбуждения уголовного дела без дополнительной проверки. Наделение частных детективов, а также страховщиков, которые первыми сталкиваются с проявлениями мошеннических действий, подобными полномочиями поспособствует раскрытию преступлений.
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Как Вы оцениваете инициативу по привлечению частных детективов к борьбе с мошенниками в ОСАГО?
С инициативой о создании «института страховых детективов» давно уже выступало страховое сообщество. Этот вопрос неоднократно обсуждался на рабочих совещаниях в ЦБ РФ с представителями МВД РФ, Генеральной прокуратуры. Речь шла и идет не о привлечении частных детективов к борьбе с мошенничеством, а о преобразовании служб страховых расследований в подразделения, наделенные полномочиями, как минимум частных детективов и адвокатов. Ведь сегодня службы расследования страховых компаний по сути бесправны, все их действия по сбору и документированию доказательств мошенничества не имеют процессуального значения, их запросы в организации, государственные учреждения не подразумевают обязательности официальных ответов на такие запросы. Опросы граждан также процессуально не могут быть задокументированы, отсутствует возможность обращения к информационным массивам ГИБДД, Росреестра, Ростехнадзора, ФОМСа, лечебных учреждений. Поэтому сотрудникам служб безопасности страховщиков приходится «изворачиваться», создавать полулегальные «черные списки», запускать веерные проверки по всем страховым компаниям, что также вызывает вопросы с точки зрения закона о персональных данных. Поэтому законодательно закрепленный термин «страховой детектив» с соответствующими полномочиями помог бы не только повысить качество расследований, но и существенно бы разгрузил подразделения дознания правоохранительных органов. Сегодня в МВД отсутствуют специальные подразделения, имеющие цель борьбы со страховым мошенничеством. В связи с этим качество проверки обращений страховщиков в УВД с заявлениями о наличии в действиях граждан признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159.5. «страховое мошенничество», далеко от идеального. Именно этой ситуацией пользуются профессиональные мошенники.
Упоминаемые рабочие совещания и аргументированная позиция страхового сообщества, поддержанная ЦБ РФ, видимо и привела к тому, что данный вопрос может быть рассмотрен в качестве законодательной инициативы. Это существенный шаг вперед, который позволит страховщикам донести проблему мошенничества до законодателей, не как частную, касающуюся только их коммерческой деятельности, а как глобальную социальную проблему, приводящую к необоснованному росту тарифов, вовлечению в преступный бизнес ранее законопослушных граждан, возложению бремя обогащения мошенников на плечи, по сути, всего населения страны