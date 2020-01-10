МВД предлагает привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством в ОСАГО

ГД рассмотрит письмо МВД за подписью замминистра внутренних дел Михаила Ваничкина с инициативой привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством в ОСАГО. С этой целью Банку России совместно с Российским союзом автостраховщиков (РСА) необходимо разработать правовые основы для аутсорсинга юрлиц и физлиц, которые занимаются детективной деятельностью по сбору доказательной базы для дальнейшего обращения в правоохранительные органы.



Согласно действующему законодательству, частные детективы обязаны получить письменное согласие страхователя на проведение расследования в отношении него, что, естественно, невозможно, заявил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. В настоящее время РСА совместно с Банком России активно разрабатывает законопроект о страховой детективной деятельности. Вдобавок, создаются подразделения по борьбе с мошенничеством внутри самих страховых компаний, цитируют слова г-на Ефремова «Известия».



Регулятор добавляет, что собранные частными сыщиками доказательства сейчас не имеют процессуального статуса, то есть не могут служить основанием для возбуждения уголовного дела без дополнительной проверки. Наделение частных детективов, а также страховщиков, которые первыми сталкиваются с проявлениями мошеннических действий, подобными полномочиями поспособствует раскрытию преступлений.