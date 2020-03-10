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Центробанк: в 2019 году страховой рынок не продемонстрировал роста сборов
11 марта в 17:05 Страхование 3 210 Иван Тихонов
Банк России обнародовал обзор рынка страхования РФ по итогам 2019 года. В документе регулятор указывает на то, что «впервые с 2009 года рынок не вырос»: отрасль завершила год без роста сборов. Общий объем сборов составил 1.48 трлн рублей. Годом ранее темпы прироста сборов превысили 15%.
Между тем, как отмечает регулятор, количество заключенных страховых договоров выросло на 2.6% - до 207.8 млн.
В Центробанке стагнацию рынка связывают с двумя факторами. Во-первых, в прошлом году можно было наблюдать сокращение числа заключенных договоров с высокими средними премиями и переориентацию клиентов на более дешевые продукты, пишет «Ъ». Во-вторых, сократился сегмент страхования жизни. При этом именно этот сегмент стал лидером по спорам граждан со страховыми компаниями, констатирует финомбудсмен. Одновременно с этим в сегменте страхования жизни на 16.7% увеличились выплаты страховщиков - до 609.6 млрд рублей.
Несмотря на вышеприведенную статистику, прибыль страховщиков в прошлом году увеличилась на 25.7% по сравнению с показателями 2018 года. Так, страховщики сумели заработать (после налогообложения) 207.4 млрд рублей. В Банке России связывают это в первую очередь с ростом доходов от инвестиционной деятельности.
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Вы прокомментируете результаты года на страховом рынке России? Можно ли назвать конъюнктуру стагнацией?
Одним из важных итогов рынка страхования жизни в 2019 году я считаю существенный рост и рекордный объем выплат по страхованию жизни. По данным ЦБ, в 2019 году почти четверть от общего объема выплат российских страховщиков пришлась на страхование жизни. Так, за прошлый год страховщики жизни произвели почти 1,3 млн выплат своим клиентам на общую сумму 140,7 млрд рублей. И если совокупный объем выплат по всем видам страхования вырос на 16,7%, то по страхованию жизни – вдвое.
Такая динамика роста выплат – безусловный показатель растущей роли страхования жизни в обеспечении социально-экономической стабильности страны и самая важная социальная функция страхования.
Страхование жизни и иные виды страхования, осуществляемые компаниями по страхованию жизни, представляют собой и средство накопления, и инструмент компенсации ущерба при наступлении неблагоприятных событий в жизни человека. Выплаты компаний по страхованию жизни дают нашим клиентам возможность сохранить качество и уровень жизни в сложных ситуациях, обеспечить достойную жизнь по окончании трудовой карьеры, отправить детей в престижный вуз и решить многие другие задачи, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни.
Что касается прогноза на 2020 год, страхование жизни точно выйдет на положительную траекторию. По нашим оценкам, сборы по страхованию жизни за 2020 год вырастут на 6%, до примерно 460 млрд рублей. Таким образом, рынок вернется на уровень 2018 года.
По данным исследований, которые в 2018-2019 годах проводила СК «Сбербанк страхование жизни», количество покупателей продуктов по страхованию жизни может вырасти в 2020 году на 15-20%.
Вы прокомментируете результаты года на страховом рынке России? Можно ли назвать конъюнктуру стагнацией?
Объем страхового рынка в России в 2019 году снизился на 1,6%. Самое значительное замедление, действительно, показал сегмент страхования жизни, который ранее был одним из главных драйверов отрасли. Тем не менее рынок страхования non-life (без учета страхования жизни) в прошлом году вырос (+2,6%) за счет таких сегментов как ДМС, страхование имущества юридических лиц. В наибольшей степени влияние на сохранение положительной динамики оказал рост потребительского и ипотечного кредитования и связанное с ними банкострахование.
Что касается прогнозов на 2020 год, то поводов для оптимизма не вижу. Очевидных драйверов роста нет, а нестабильная экономическая ситуация грозит еще большим сокращением реальных доходов населения. Моторные виды страхования (а это ключевые сегменты розничного рынка) системно падали в течение всего прошлого года вслед за сокращением объемов продаж автомобилей. Маловероятно, что в текущем году ситуация может быть скорректирована в лучшую сторону. Помочь рынку может рост ипотеки и кредитования, но здесь планы Центробанка по снижению ключевой ставки будут ограничиться низким уровнем платежеспособного спроса населения.
В этой связи большинство экспертов страхового рынка сегодня крайне осторожно относятся к прогнозированию перспектив в отрасли.
Вы прокомментируете результаты года на страховом рынке России? Можно ли назвать конъюнктуру стагнацией?
Наверное, термин «стагнация» в данной ситуации не совсем уместен, поскольку внутри основных сегментов рынка мы наблюдаем совершенно разнонаправленные тренды, говорящие о явной динамике, пусть и не всегда положительной.
Да, страхование жизни впервые с 2010 года показало падение, причем значительное. Что и привело, в итоге, весь рынок к околулевому результату.
Но при этом в других видах совсем иная ситуация. Каско закончило год в микроплюсе – сборы выросли на 2% , ОСАГО закономерно упало на 5%, личное страхование выросло на 10%, сборы по добровольному медицинскому увеличились сразу на 18%, имущество физлиц и юрлиц тоже закончило год в зеленой зоне – плюс 10% и плюс 16% по отношению к сборам 2018 года.
Столь значительное внутривидовое разнообразие явно говорит о том, что до стагнации на российском рынке еще далеко.