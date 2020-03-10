Центробанк: в 2019 году страховой рынок не продемонстрировал роста сборов

Банк России обнародовал обзор рынка страхования РФ по итогам 2019 года. В документе регулятор указывает на то, что «впервые с 2009 года рынок не вырос»: отрасль завершила год без роста сборов. Общий объем сборов составил 1.48 трлн рублей. Годом ранее темпы прироста сборов превысили 15%.



Между тем, как отмечает регулятор, количество заключенных страховых договоров выросло на 2.6% - до 207.8 млн.



В Центробанке стагнацию рынка связывают с двумя факторами. Во-первых, в прошлом году можно было наблюдать сокращение числа заключенных договоров с высокими средними премиями и переориентацию клиентов на более дешевые продукты, пишет «Ъ». Во-вторых, сократился сегмент страхования жизни. При этом именно этот сегмент стал лидером по спорам граждан со страховыми компаниями, констатирует финомбудсмен. Одновременно с этим в сегменте страхования жизни на 16.7% увеличились выплаты страховщиков - до 609.6 млрд рублей.



Несмотря на вышеприведенную статистику, прибыль страховщиков в прошлом году увеличилась на 25.7% по сравнению с показателями 2018 года. Так, страховщики сумели заработать (после налогообложения) 207.4 млрд рублей. В Банке России связывают это в первую очередь с ростом доходов от инвестиционной деятельности.