Новая автоматизированная база ОСАГО имеет потенциал расширения до полноценной страховой истории

Владельцы автомобилей с иностранными номерами больше не смогут избежать штрафов, поскольку МВД намерено получать данные о них из автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО, которая была запущена на страховом рынке в конце июня. В базе ГИБДД автомобили с иностранными номерами не числятся, а значит – отсутствует возможность идентификации владельцев-нарушителей. Первичные инвестиции в АИС ОСАГО 2.0 стоили страховому сообществу более 2 млрд рублей.



В будущем производительность системы может быть увеличена в десять раз, прогнозируют эксперты, благодаря чему в базу данных можно добавить все виды страхования, не только автомобильные. Как результат, у каждого человека появится полноценная страховая история.

Наиболее важное изменение — возможность с помощью новой АИС ОСАГО внедрять цифровые инструменты для индивидуализации тарифов и повышения качества анализа рисков. Это является целью проходящей реформы ОСАГО и одной из причин модернизации АИС, поделились мнением с «Известиями» эксперты.



Новая система надежно защищена от мошеннических действий, уверены в Российском союзе страховщиков (РСА). Сейчас полис ОСАГО оформляется сразу в системе, то есть данных, которые страховщик не передал в АИС ОСАГО, теперь не может быть. К тому же в новой версии существенно усилена проверка данных, вводимых пользователем при покупке полиса обязательной «автогражданки». Вдобавок, система позволит запустить проверку полисов с помощью дорожных камер.



В будущем АИС ОСАГО может перейти в ведение Центробанка или другого государственного органа. По мнению регулятора, текущий функционал АИС ОСАГО требует переработки, он далеко выходит за рамки функционала РСА, пишут Банки.ру. Это связано не только со страховым законодательством, но и с необходимостью реализации общественных функций. Речь идет о контроле наличия полисов ОСАГО у водителей с помощью средств фото- и видеофиксации, пояснили в пресс-службе регулятора.