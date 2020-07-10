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Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий страховщиков раскрывать комиссии посредников клиентам

14 июля в 15:47 Страхование 1 303 Иван Тихонов
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Нижняя палата парламента готовится рассмотреть законопроект, нацеленный на получение гражданами-физлицами полноценной информации о стоимости страховых услуг и возможности оценить риски возврата страховой премии в случае досрочного расторжения договора страхования. Документ предусматривает обязательство для страховых компаний раскрывать информацию в договоре с клиентами о размере комиссии брокеров.

Согласно законопроекту, эта норма должна касаться не только обязательных видов страхования, но и страхования недвижимости в рамках закона о защите жилья граждан от ЧС, временных видов страхования, страхования имущества туристов и страхования в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика по потребительскому кредитованию.

Авторы инициативы отмечают, что доля премии, собранной страховыми компаниями с участием брокеров, составляет не менее 70%; при этом доля вознаграждения брокеров растет, пишет «Ъ». По данным Банка России, по итогам I квартала текущего года средний размер комиссии на рынке составил 29%. Самыми активными реализаторами страховых полисов остаются банки: их средний размер комиссии равен 36.4%, за ними следуют автодилеры — 35.9%.

Сообщество брокеров неоднозначно относится к инициативе депутатов. Они считают ее излишней, поскольку обязательство раскрывать размер комиссии страховщиками приведет к тому, что граждане просто перестанут заключать договоры с посредниками, а будут делать это напрямую со страховщиками либо требовать от последних снижения тарифа на сумму потенциального агентского вознаграждения.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Княгиничев Виталий (Директор дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах»)

Как Вы оцениваете инициативу по раскрытию информации о размере комиссии посредников?

«Полностью поддерживаем мнение рынка о том, что инициатива является излишней. Страховые услуги продаются, а не покупаются. Это не предмет повышенного спроса. В этой ситуации квалифицированные посредники это насущная необходимость. При этом у несведущего обывателя раскрытие комиссии всегда будет вызывать недопонимание. Это поле для конфликтов. Кстати, в некоторых европейских странах подобные инициативы уже предпринимались и с треском провалились. Нельзя не согласиться, что существует категория посредников с околомонопольным положением, и там регулирование размера комиссий необходимо. Но мы полагаем для этого у регулятора есть достаточно надзорных инструментов».

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