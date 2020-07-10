Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий страховщиков раскрывать комиссии посредников клиентам

Нижняя палата парламента готовится рассмотреть законопроект, нацеленный на получение гражданами-физлицами полноценной информации о стоимости страховых услуг и возможности оценить риски возврата страховой премии в случае досрочного расторжения договора страхования. Документ предусматривает обязательство для страховых компаний раскрывать информацию в договоре с клиентами о размере комиссии брокеров.



Согласно законопроекту, эта норма должна касаться не только обязательных видов страхования, но и страхования недвижимости в рамках закона о защите жилья граждан от ЧС, временных видов страхования, страхования имущества туристов и страхования в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика по потребительскому кредитованию.



Авторы инициативы отмечают, что доля премии, собранной страховыми компаниями с участием брокеров, составляет не менее 70%; при этом доля вознаграждения брокеров растет, пишет «Ъ». По данным Банка России, по итогам I квартала текущего года средний размер комиссии на рынке составил 29%. Самыми активными реализаторами страховых полисов остаются банки: их средний размер комиссии равен 36.4%, за ними следуют автодилеры — 35.9%.



Сообщество брокеров неоднозначно относится к инициативе депутатов. Они считают ее излишней, поскольку обязательство раскрывать размер комиссии страховщиками приведет к тому, что граждане просто перестанут заключать договоры с посредниками, а будут делать это напрямую со страховщиками либо требовать от последних снижения тарифа на сумму потенциального агентского вознаграждения.