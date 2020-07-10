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Центробанк планирует ввести новый рейтинг страховых компаний

Сегодня в 12:57 Страхование 0 47 Иван Тихонов
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Уже в текущем году Банк России намерен ежеквартально обнародовать рейтинг страховых компаний по уровню обоснованных жалоб на них. Обоснованными считаются жалобы, поступившие на рассмотрение регулятора, по которым был подтвержден факт нарушения прав потребителя. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Рейтинг будет основываться на количестве жалоб из расчета на тысячу заключенных договоров по имущественному страхованию или застрахованных лиц по личному страхованию. Инициатива предусматривает включение в рейтинг всех действующих страховщиков, за исключением организаций, которые специализируются только на страховании жизни, а также тех, которые имеют менее 20 тысяч клиентов.

Центробанк обращает внимание на полную прозрачность процесса для страхового сообщества. Компании будут не позднее чем за три месяца проинформированы о дате публикации рейтинга и методологии расчета показателей. Каждая компания получит информацию о рассчитанном показателе для формирования рэнкинга до публикации и будет иметь возможность его предварительного обсуждения с Банком России.

«Рэнкинг будет в определенной степени иллюстрировать качество взаимодействия страховой организации с клиентами. На наш взгляд, он может стать ориентиром для оценки удовлетворенности потребителей, а также полезным сигналом для самих страховщиков по совершенствованию своих процедур и бизнес-моделей по работе с клиентами», - сообщил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.
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