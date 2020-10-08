Депутаты ГД обяжут страховщиков перейти на электронный документооборот по оформлению выплат

Министерство финансов одобрило законопроект депутатов ГД, обязывающий страховые компании проводить все операции по оформлению выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде. Для этого авторы инициативы предлагают разрешить страховщикам-юрлицам использовать простую электронную подпись при оформлении документов.
Документ исключает обязанность потерпевшего предоставлять страховщику документы о страховом возмещении исключительно в бумажном виде. Более того, он допускает возможность осмотра транспортного средства страховщиком дистанционно: путем обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами с использованием мобильного приложения. А также предоставляет возможность использовать для обмена информацией Единый портал госуслуг, пишут «Известия».
Новелла может вступить в силу 1 января 2022 года. Для сегмента ОСАГО устанавливается двухлетний переходный период для введения электронного документооборота.
Участники рынка положительно оценивают инициативу. С переходом на электронную форму документооборота процесс подачи документов будет происходить обезличенно, а значит, страховщики смогут чаще усматривать в потерпевших мошенников, полагают эксперты.
Как Вы оцениваете инициативу по переводу документации по оформлению выплат по ОСАГО в онлайн-формат?
Для Югории практика подачи и проверки документов в электронном виде работает еще с 2017 года. Такая возможность предусмотрена законодательством. Клиенты могут предоставить документы по страховому событию по электронной почте в адрес компании, что в свою очередь не освобождает клиента от необходимости предоставления их лично в страховую компанию. Конечно, осмотр имущества, к примеру автомобиля, сегодня происходит обязательно при очной встрече, так сказать в офф-лайн режиме.
Концептуально мы считаем, что переход на электронный документооборот возможен и необходим. К тому же этот вопрос назрел в нынешних реалиях, когда уже для многих клиентов получать услуги или совершать какие-либо процедуры онлайн стало желаемой формой взаимодействия. Сегодня в Югории каждый 3 полис заключается онлайн. Отмечу также, что возможность подачи документов онлайн, может снизить случаи, когда страхователь, заключая договор цессии с недобросовестными организациями, в последствии терпит убытки, а компания при этом несет репутационный риск по отношению к самому страхователю.
Однако, устанавливая правило урегулирования страховых событий, включая осмотр, через электронный документооборот, законодательно необходимо предусмотреть 2 важных аспекта - это противодействие страховому мошенничеству со стороны недобросовестных страхователей и борьба с предоставлением заведомо ложных данных.
Как Вы оцениваете инициативу по переводу документации по оформлению выплат по ОСАГО в онлайн-формат?
- В «Ингосстрахе» мы поддерживаем эту инициативу, де-факто с начала пандемии мы уже работаем онлайн. Важно, чтобы в этом процессе участники имели равные права – и страхователи, и страховщики.
Как Вы оцениваете инициативу по переводу документации по оформлению выплат по ОСАГО в онлайн-формат?
Как любое нововведение, предлагаемые изменения в закон «Об ОСАГО» вызывают у страховщика как минимум опасения. Очевидно, что эти опасения связаны с потенциальным ростом мошенничества и, как следствие, с увеличением показателей убыточности,что, кстати, неизбежно, приведет к росту тарифов.
Ни для кого не секрет, что мошенничество в ОСАГО в ряде регионов превратилось в поставленный на широкую ногу бизнес. Где-то он строится на реальных ДТП так называемых «праворуких» машин, малейшие повреждения на которых приводят к выплатам 400 т.р, т.е. в размере лимита. Где-то это двадцатилетние иномарки, стоимость ремонта которых в разы перекрывает их реальную стоимость, а где-то банальный перевес битых деталей.
Так вот, именно перевес может в условиях предлагаемых изменений «расцвести пышным цветом». Если в настоящее время эксперт по определенным признакам во время натурального осмотра легко определяет перевес, то фототаблицы крайне затрудняют диагностику потенциального мошенничества.
С другой стороны ,исключение прямого контакта мошенника с экспертом практически исключает сговор. Значительная часть сегодняшнего мошенничества строится именно на сговоре мошенников с экспертами. Это подтверждается многочисленными возбужденными уголовными делами. Кроме этого «электронное урегулирование» может снизить издержки страховщиков на процесс урегулирования страховых событий.
Поэтому вывод – надо пробовать, и постепенно настраивать внутренние бизнес-процессы страховой компании под удаленное урегулирование.