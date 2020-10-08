Депутаты ГД обяжут страховщиков перейти на электронный документооборот по оформлению выплат

Министерство финансов одобрило законопроект депутатов ГД, обязывающий страховые компании проводить все операции по оформлению выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде. Для этого авторы инициативы предлагают разрешить страховщикам-юрлицам использовать простую электронную подпись при оформлении документов.



Документ исключает обязанность потерпевшего предоставлять страховщику документы о страховом возмещении исключительно в бумажном виде. Более того, он допускает возможность осмотра транспортного средства страховщиком дистанционно: путем обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами с использованием мобильного приложения. А также предоставляет возможность использовать для обмена информацией Единый портал госуслуг, пишут «Известия».



Новелла может вступить в силу 1 января 2022 года. Для сегмента ОСАГО устанавливается двухлетний переходный период для введения электронного документооборота.



Участники рынка положительно оценивают инициативу. С переходом на электронную форму документооборота процесс подачи документов будет происходить обезличенно, а значит, страховщики смогут чаще усматривать в потерпевших мошенников, полагают эксперты.